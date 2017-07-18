焦点：退欧谈判全面开启 英国政府内部对分手条款仍存分歧

2017年7月17日，比利时布鲁塞尔，英国脱欧事务大臣戴维斯率领的代表团，与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔率领的代表团磋商。

路透布鲁塞尔7月17日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周一启动第一轮全面磋商时，承诺将“认真开始相关工作”，但在英国公投决定脱离欧盟一年后，政府内部却似乎在分手条款方面出现争吵。

在6月提前选举中失去多数席位优势后，首相特雷莎·梅的权威下降，目前已很难控制内阁主要大臣。这让欧盟谈判代表感到不安，他们强调英国正式退欧前还有20个月的谈判时间，但要想达成一份有序退欧协议，这点时间非常紧张。

“现在是时候认真开始工作、并争取协商成功，”戴维斯与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)会晤后称。之后双方团队开始为期四天的谈判。

伦敦媒体充斥着退欧与留欧阵营内斗的报导，退欧公投期间特雷莎·梅所在的保守党就曾出现这种局面。特雷莎·梅的发言人称，首相将告知大臣们不要透露内阁讨论的内容。

英国外交大臣约翰逊在布鲁塞尔参加另一场会议，并没有藉此机会否认部长之间存在分歧。

他的支持帮助脱欧阵营在去年6月的公投中以4个百分点的优势获胜。在被问及内阁是否仍然“对于脱欧存在分歧”时，约翰逊只是表示他对于开始协商感到高兴，并为特雷莎·梅就保护欧洲公民在英国权利的提议进行辩护。

**协议可能失败？**

英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)和特雷莎·梅一样，去年支持英国留在欧盟。他指责一些同僚试图破坏他推动“软脱欧”的努力，但没有点出姓名。“软脱欧”优先考虑贸易，而不是像强硬派那样要求控制欧盟移民，或结束欧盟的法律监督。

欧盟官员称，英国对于需要几年时间分阶段脱欧等基本问题的分歧，可能令协议失败的风险上升。这可能给整个欧洲的企业和数以百万计民众带来巨大的不确定性，因为英国就是会在2019年3月30日脱欧，即使没有明确规则指明脱欧会意味着什么。

英国前公民服务主管Gus O'Donnell称：“看来内阁成员彼此之间的协商还没完成，更不用提欧盟了。”

英国企业在焦急等待，希望政府明示过渡阶段将如何运转，持续多长时间，以便帮助企业作出投资决定。

保守党内部各竞争派系周末的媒体吹风会并没有让企业消除多少疑虑，尽管多数内阁成员现在似乎都接受这样的看法，认为有必要经过一个过渡期，或者按特雷莎·梅的说法是“实施阶段”。

伦敦金融城的高级官员Catherine McGuinness对路透表示，位于这座欧洲主要金融中心的企业需要明确性，理想情况下应该最晚年底明确下来。“(企业)已经在作决策了，”她说。

**戴维斯“没带笔记”**

戴维斯在布鲁塞尔承认，取得进展“极为重要”，“我们通过这些进展进行磋商，找到彼此间的不同之处加以克服，找到相似之处加以强化”。

巴尼尔称，“现在我们将深入探讨问题的核心，”随后双方坐下来开始会谈，这是首次有负责细节问题磋商的官员参与的会议。

图像显示，戴维斯和他的两位顾问面前的桌子上没有笔记，相比之下，巴尼尔及其团队则带着大量文书。这招致英国批评人士的嘲笑，认为这表明政府对这一重要的协商准备不足。

戴维斯稍后返回伦敦，将协商工作交给政府官员。戴维斯和巴尼尔周四将召开记者会，届时无论协商官员达成了什么，他们都应给予政治层面的支持。在此之前，协商可能鲜有重要的消息流出。

工作小组将聚焦三个领域：公民权利；欧盟要求英国支付约600亿欧元(700亿美元)，履行对欧盟预算的义务；以及其他待解决的问题。

第四组会谈将侧重于解决，北爱尔兰与欧盟成员国爱尔兰之间新的陆上边境线划定之后出现的问题。(完)