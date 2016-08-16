英国首相特雷莎·梅正全力以赴争取最佳退欧协议--发言人

美国中情局局长警告特朗普注意自己的言辞 勿放松对俄制裁
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透伦敦8月15日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的发言人周一表示，首相目前正在让政府全力以赴，为英国争取最好的退欧协议，但在今年年底前不会启动正式退欧进程。
当被问及周末有媒体报导暗示特雷莎·梅将会把启动欧盟里斯本条约第50条的时间推迟到明年稍晚时，这位发言人对记者表示：
“在首相的领导下，我们将会面对这一重要而极其复杂的任务，政府机构正全力以赴支持这件事。”
“2016年底前不会发布有关第50条款的声明，”这位发言人补充说。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)