英国首相特雷莎·梅正全力以赴争取最佳退欧协议--发言人

路透伦敦8月15日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的发言人周一表示，首相目前正在让政府全力以赴，为英国争取最好的退欧协议，但在今年年底前不会启动正式退欧进程。

当被问及周末有媒体报导暗示特雷莎·梅将会把启动欧盟里斯本条约第50条的时间推迟到明年稍晚时，这位发言人对记者表示：

“在首相的领导下，我们将会面对这一重要而极其复杂的任务，政府机构正全力以赴支持这件事。”

“2016年底前不会发布有关第50条款的声明，”这位发言人补充说。(完)