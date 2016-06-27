英国启动退欧前 欧盟不会有非正式协商--德国政府发言人

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透柏林6月27日 - 一名德国政府发言人周一表示，在英国政府启动里斯本条约第50条款的正式退欧程序要求之前，英国和欧盟之间不会有非正式讨论。
德国总理默克尔发言人Steffen Seibert在一场例行记者会上表示，“有一件事是很明确的：在英国正式请求前，不会举行退欧的非正式初步协商。”
他补充称，“唯有当英国根据第50条款做出退欧请求时，欧洲议会才会为退出协议共同规划指导原则。”(完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。