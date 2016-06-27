英国启动退欧前 欧盟不会有非正式协商--德国政府发言人

路透柏林6月27日 - 一名德国政府发言人周一表示，在英国政府启动里斯本条约第50条款的正式退欧程序要求之前，英国和欧盟之间不会有非正式讨论。

德国总理默克尔发言人Steffen Seibert在一场例行记者会上表示，“有一件事是很明确的：在英国正式请求前，不会举行退欧的非正式初步协商。”

他补充称，“唯有当英国根据第50条款做出退欧请求时，欧洲议会才会为退出协议共同规划指导原则。”(完)