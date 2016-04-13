若决定脱离欧盟 英国将面对艰难选择--智库Open Europe

路透伦敦4月13日 - 智库Open Europe周三表示，若英国决意脱离欧盟(EU)，为缓和这一决定对国内经济的打击，英国将需要在贸易、劳动法规与就业环境方面作出不受选民欢迎的选择。

Open Europe认为，若英国6月公投决定脱离欧盟，则该国在2030年之前的经济产出很可能将比留在欧盟减少0.5%-1.5%。

这并不算很大的冲击，而且新签订的贸易协议将帮助缩小经济产出差距。但Open Europe指出，英国与大型新兴经济体的贸易协议可能面对来自基层的反对声浪，就像最近抗议中国廉价钢材进口损害英国钢铁产业一样。

脱离欧盟后的英国可能也会取消欧盟有关临时工薪资和雇员工作时数的规定，同时弃用欧盟的环保法规。

Open Europe一名主管Raoul Ruparel表示，这些改变将帮助推动经济增长，但也可能令选民恼火。

“基本的权衡就是：离开欧盟后的确可能获得好处，但想得到并不容易，”他说。“民众和政客是否愿意付出必要的努力来收获这一好处呢？我认为这些艰难的选择尚未得到充分讨论。”

英国退欧的支持者表示，若脱离欧盟，英国经济将更加繁荣，因为可以自行敲定贸易协议，摆脱欧盟的繁文缛节。英国首相卡梅伦呼吁选民支持续留欧盟，表示退欧将导致数年的波动。

Open Europe的一名前主任现为卡梅伦的欧盟问题顾问。

英国退欧公投后，另一个棘手的问题就是移民问题。退欧支持者表示，想要把流入英国的移民数量控制在纪录低位，唯一的方法就是脱离欧盟。

Open Europe表示，被退欧阵营视为模范的加拿大、挪威与瑞士等国，入境移民数量的水平高于英国，英国还是需要来自国外的低工资劳工。

Open Europe表示，英国改善自身经济竞争力的巨大挑战与欧盟无关。这些挑战包括初等教育的标准低于平均水平、企业投资低，以及基础建设发展迟缓。(完)