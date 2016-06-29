香港《经济日报》：稳脱欧乱局 全球央行恐有心无力

（6月29日社评）

环球金融市场昨惊魂甫定，憧憬环球央行联手挽救英国脱欧乱局。脱欧虽增各国央行危机感，惟美国联储局主席耶伦续神隐、欧日央行技穷，对央行联手施援勿抱太大希望，因举步艰难。

英国上周五公投决定脱欧，惹环球金融市场剧震，昨天市场渐企稳反弹，如欧股昨早段普遍升近2%，除因暴跌过后吸引资金捞底，更关键是欧洲央行论坛正在葡萄牙召开，市场憧憬多国央行领袖趁机聚首，或能商订力挽脱欧乱局的大计，甚至盼多国央行合力推新量宽，联手救全球金融经济。

事实上，过去几年全球各地都有呼声，促各国央行莫再各自为政，应共同协调全球货币政策，既避免各主要央行各家自扫门前雪，甚至图损人以利己为环球金融添乱，更重要是全球经济持续下滑，在在需要全球各央行放下门户之见，整合各国货币政策力量，力挽全球经济于既倒。各大央行合作一直未成事，原因之一是各国欠缺迫切的共同危机感，遂继续打自己的小算盘。当前英国脱欧噩梦成真，虽惹环球金融经济大震荡，但却令多国央行面对共同挑战，按理应有助促各央行以大局为重，坐下来共同研拟对策，合力抗逆风。

现实上此却说易行难，皆因在脱欧危机急爆后，作为全球最主要央行的美国储局，其主席耶伦一直神隐，她原定将出席欧洲央行论坛，亦临时＂甩底＂（失场）。耶伦在此敏感时刻，放弃与会和各央行领袖聚头摸底，不但令市场诧异，储局的取态更惹诸般揣测。

现时环球央行政策普遍趋松，唯独储局拟加息趋紧，与主要央行政策背驰。若储局坚持推币策正常化，拒与其他央行协调联手＂放水＂，那全球央行合作势无从说起。

惟就算耶伦愿冒着被指＂睇错市、加错息＂之讥，回心转意与其他央行重推量宽，不少主要央行却恐力不从心。

就如欧央行，若加码扩大负利率，恐未见其利先见其害，因负利率势加剧欧洲银行利润压力、损存款基础，令受脱欧正面冲击的欧洲银行业雪上加霜；且不少央行经多年量宽，已相继出现乏资产可买之窘，欧央行固如此，日央行多年扫货，已成日经指数九成成分股的十大股东，纵再印钞亦恐无处可投。

各国央行整合殊不容易，纵联手亦只怕有心无力，投资者憧憬各国央行力挽脱欧危机，甚至打救环球经济，期望不宜太高。（完）