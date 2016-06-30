全世界都押错宝！英国脱欧问题才开始--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月30日出版的当期「老谢开讲」专栏)

英国脱欧成功，对全世界经济带来沉重的撞击！因为在脱欧公投前夕，全球金融市场都以高度信心重押英国会留在欧盟，这不仅仅是出口民调一直是留欧派领先，号称一向最精准的地下赌盘也有七八％的人押留欧派，甚至投票前一刻，金融市场强烈押宝留欧。

在二十二日投票前一刻，美国道琼指数大涨二三○．二四点，道琼指数成功站上一万八千点，S&P五○○上涨一．三四％，费城半导体大涨二．六四％，创下七一六．六七点的新高。在欧洲的德国股市也老神在在大涨一八五．九七点，涨幅高达一．八五％，德国DAX指数从九四三二．六七点冲上一○三四○．八四点，法国股市大涨一．九六％，最核心的英国股市投票前一刻上涨七十六．九一点，这段期间，英国股市从五八九九．九七涨到六三八○．五八点。

投票前一刻，市场预测投资人情绪的恐慌指数暴跌一八．五二％，波动率指数（VIX）停留在一七．二五点的低档．投资人避险的金价也从一三一五．一九回挫到一二四五．○八美元，最直接的是英镑，在英国国会议员柯克斯（Jo Cox）遇刺身亡后，英镑从一．四○一九弹升到一．五○○六，从这个金融市场的反映来看，全球投资人几乎一面倒押注英国留欧。

不过，英国女王在投票前发表：「给我留在欧洲的三个理由。」立场应中立的女王微妙挺脱欧，又让柯克斯身亡翻盘的脱欧派再度超前。二十三日的公投开票，脱欧派、留欧派互有领先，到了接近台北时间中午左右，脱欧派明显后来居上，此时全球金融市场开始出现巨大变化。

**亚洲股市崩跌，日本成最大输家**

首先是率先开盘的亚洲股市开始出现崩跌，日本股市一度大跌一三一七．五九点，跌幅达八．一四％，最后收盘跌一二八六．三三点．跌幅达七．九二％，更惨的是日圆强升，一度升破一○○日圆关卡，最低到九十九．一九日圆兑一美元，最后收在一○二．二二日圆，日本成了亚洲最大输家。

其他亚洲金融市场，韩国一度暴跌九○．二一点，最后下跌六十一．四七点，跌幅达三．○九％，香港午盘最惨跌一三○七．七点，最后跌六○九．二一点，台股盘中最低跌到八三七四．二六点，最大跌幅达三○二．四二点，收盘下跌一九九．六九点，跌幅仍有二．三％。

但是真正的震央来自欧洲本土，英国股市开盘十分钟重挫五三一．九一点，跌幅达八．三九％，尾盘收敛跌势，最后下跌一九九．四一点，几乎跟台股一样，不过跌幅达三．一五％，英国是这次公投脱欧的始作俑者，但是股市下跌并非最重，最重的都是欧盟同盟国。

首先是预料英国脱欧，未来前景堪虑的欧洲老大德国股市大跌六九九．八七点，跌幅六．八四％，德国股市在二十三日一开盘就大跌一○二八．二点，跌幅约一○％。法国股市开盘不久跌四五○．一四点，最后重挫三五九．一七点，跌幅达八．○四％。欧洲跌得最惨的是希腊股市，重挫一三．四二％，有可能公投脱欧的西班牙大跌一○九七．六点，跌幅达一二．四七％，义大利股市重挫二三○六．七五点，跌幅达一一．七五％，奥地利股市也大跌七．○四％，比利时下挫六．四％，荷兰跌五．七％，英国掀起的大风暴，欧洲全部国家都无法幸免。

**点燃内部矛盾，恐导致英国分裂**

最后冲击到的是前一天大涨的美国股市，道琼惨跌六一○．二二点，跌幅达三．三九％，那斯达克跌四．一二％，费城半导体指数跌五．七六％，全球股市的下跌几无幸免，好像金融海啸股灾又将重临一般。

二十二日大幅下挫的VIX，到了二十三日从一九．四八上冲到二十五．七六点，弹幅高达四九．三三％，金价则是冲天炮式上冲，最高来到一三五三．九一美元，全球汇市在一天之内出现猪羊变色的走势，英镑盘中急跌到一．三六七九，一天之内重挫一○％，看来索罗斯先前对英国脱欧，英镑大跌二○％的预测可能成真，而日圆升破一○○关卡，欧元从一．一○五跌到一．○九一八，美元成了唯一赢家，美元指数在二十三日大涨二．四六％，从九三．四五推升到九五．六三。

金融市场如此激烈反映，是金融市场看着出口民调、地下赌盘，大家都看好英国将留在欧盟，没想到全市场都猜错，金融市场瞬间作出最激烈反映，就像是一场海啸袭来，全球的下一步怎么走？

有人将英国脱欧形容是金融海啸的再版，我的看法是，这是世界政治纷乱的火种之一，未来世界的政治体制可能面临巨大冲击，但与金融海啸的本质不同。上次金融海啸是次贷危机引来的杠杆断链，金融体系几乎崩解，股市及金融市场以连续大跌回应。

这次英国脱欧涉及的是政治体制的调整，首先是英国本身的调整，这次英国女王号召，英国五十岁以上的选民几乎都靠拢脱欧这一边，这是老一代英国人希望英国重返大英帝国的荣耀，但年轻人选择留在欧洲，是因为留欧工作机会多，大家各自有不同想法。

英格兰主导的脱欧之后，也点燃了英国内部的矛盾，除了英格兰外，威尔斯、北爱尔兰、及苏格兰都希望留在欧洲，二○一四年苏格兰办过公投，最后是五五．三比四四．七，苏格兰决定留在英国。这次英国脱欧，可能使得决定留欧超过六成以上的苏格兰选民发动第二次公投，而若威尔斯、北爱尔兰也跟进，英国不小心就会裂解变成小国，这是脱欧的可怕后遗症，这也是很多英格兰选民投下脱欧一票，立刻觉得反悔的原因。

而欧盟本身也将面对巨大压力，这次英国脱欧公投成功之后，希腊体质最差，股市大跌一三．四二％，原来的欧猪国家西班牙股市大跌一二．四七％，义大利也跌一一．七五％，爱尔兰跌七．七四％。欧猪国家本来体质就脆弱，这次英国脱欧立刻触动最敏感神经，例如，西班牙在去年十二月国会选举后，未有政党成功组阁执政，英国脱欧后，西班牙也在六月二十六日大选，新兴左翼的反建制政党「我们可以（Podemos）」则未能跃居第二大党。

**义奥法若动摇，剩下德国独撑大局**

而义大利的「五星运动」（Five Star Movement，M5S）在罗马及杜林的市长选举胜出，打击总理伦齐（Matteo Renzi）的改革计画，五星运动也主打脱欧旗号，主张公投修宪，下一个决战点在一八年，而奥地利极右民粹自由党（FPOe）的霍弗（Norbert Hofer）在五月总统选举中落败，仍有卷土重来机会，更可怕的是法国。

由玛琳雷朋（Marine Le Pen）领导的极右「民族阵线」（Front National， FN）强硬主张反欧盟、反移民，她扬言如在明年总统选举胜出，会与欧盟重新谈判条件，也就是说法国也可能进行脱欧公投，她认为英国脱欧是欧洲历史最重要的决定，每个欧洲国家都有权决定是否留在欧盟，英国脱欧后，法国是德国之外欧盟最重要支柱，如果也动摇，后果不难想像。

现在德国巨木独撑大局，但反移民的疑欧政党「另类选择」（AfD）也表示，英国脱欧，德国要承担欧盟更大的财政压力，这些压力接踵而至，梅克尔只身承担巨大责任，最近欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker）就扬言英国要滚就快滚！上次希腊脱欧公投，他也火气十足说：若要寻死，就不要选择自杀！英国脱欧才是一切问题的开始。

英国脱欧代表的是反外来移民的新孤立主义，英国脱欧成功后，下一个将面对本身的裂解危机，最坏的状况是英国分裂成四个国家，这其中包括长期接受欧盟援助的苏格兰，还有分离主义一直很盛的北爱尔兰，在英国本土有另一种语言文字的威尔斯，昔日的日不落不列颠帝国可能遭逢空前裂解压力。

然后是欧盟几个大国，包括德国、法国、义大利到西班牙，反欧盟的政党日渐茁壮，上次希腊的脱欧公投才是一道小菜，这次英国脱欧是大菜上桌，完全是出乎意料之外，英国脱欧公投连投机大鳄索罗斯都看走眼。

英国脱欧公投之前，索罗斯警告英镑恐将惨跌二○％以上，索罗斯是一九九二年狙击英镑得逞的大投机客，那一战，索罗斯获利超过十亿英镑，英格兰银行一度投降，索罗斯也因此一战成名。这次归隐山林的索罗斯亲自走到枱面上担纲，他看中三个标的，一个是看空英镑，他认为英国脱欧，英镑将暴跌二○％，二十三日脱欧结果揭晓，英镑一天最大跌幅一一％，二十七日英镑开盘以一．三四一七开出，卖压仍然十分沉重，假如英镑跌二○％，目标价大约在一．二兑一美元左右。英镑已重返一九八五年左右的低价。

索罗斯第二个目标是看好黄金，金价这次站上一三○○美元以上，这是二○一一年金价从一九二三．七美元跌下来的新高价，以世局不安，全球避险行为畅旺，加上美国联准会没有加息理由的状况下，金价长期有趋坚的机会，目前负殖利率债券全球已超过十二兆美元，德国的十年债以内，法国七年债以内，日本的十五年期以内公债殖利率全变成负数，这是史上前所未见的现象，而日圆成为利差交易货币，日圆被推着往上升，更加重日本经济调整的困难。

索罗斯的第三个标的是中国，今年以来索罗斯三度唱空中国，六月二十一日，索罗斯表示，中国经济硬着陆已几乎无可避免，他正抛空美股及亚洲货币，另一手买入美债。到了四月二十日，索罗斯又警告中国信贷激增，与○七、○八年美国次贷危机引发的金融海啸十分相近。到了六月，他又说，中国继续受资本外流，外汇存底快速流失，中国经济风险大增，同时他也警告欧洲有解体风险，现在看起来索罗斯是赢家，这次英国脱欧还触及人民币贬值，人民币创下一美元兑六．六九三三新低价。

**下一只黑天鹅，川普当选美国总统？**

英国脱欧造成金融市场的调整，可能只是一个开端，下一个更大的黑天鹅可能是川普当选美国总统。这次英国脱欧，似乎暗示川普的新孤立主义可能在美国脱颖而出。这次英国脱欧给全球投资人最大震撼，因为全世界都猜错，下一回冲击更大的可能是川普当选美国总统。

再往下看则是明年中国的十九大，习近平在扫荡政敌后，十九大将面临更严厉挑战，最近中国经济就出现两面不同的看法，以李克强为首的国务院全面作多中国经济，但是以中财办为主的习近平中央，却对中国经济定调为长长的Ｌ型，这两派争持可能到十九大人事布局完成，中国经济走向才会逐渐明朗。

这次英国公投掀开潘朵拉盒子，这个情况不是大多数人期待看到的，但是未来世界就像这次英国公投脱欧，一定是多事之秋，全球金融市场也将面临多元挑战，下一个英国裂解压力、欧盟分解危机，到川普当选、中国十九大布局，每一步都会对金融市场带来撞击，全球投资难度将不断升高。

脱欧公投意外胜出，直接引爆金融市场恐慌，短、中期不利因素纷纷浮现。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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