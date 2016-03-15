英国“退出欧盟”阵营以2个百分点领先--ORB民调

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦3月15日 - ORB周二公布为每日电讯报所作的民调显示，支持英国退出欧盟的比例为49%，比支持留在欧盟的比例高出两个百分点。
这项民调在3月11-14日进行，以电话访问823位民众，4%的受访者尚未决定支持哪边。
ORB民调显示，针对笃定计划前往投票的民众，当问到投票意向时，支持退出欧盟比例升至52%，支持留在欧盟的比例为45%，3%态度未定。
英国将在6月23日举行脱欧公投。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。