英国“退出欧盟”阵营以2个百分点领先--ORB民调

路透伦敦3月15日 - ORB周二公布为每日电讯报所作的民调显示，支持英国退出欧盟的比例为49%，比支持留在欧盟的比例高出两个百分点。

这项民调在3月11-14日进行，以电话访问823位民众，4%的受访者尚未决定支持哪边。

ORB民调显示，针对笃定计划前往投票的民众，当问到投票意向时，支持退出欧盟比例升至52%，支持留在欧盟的比例为45%，3%态度未定。

英国将在6月23日举行脱欧公投。(完)