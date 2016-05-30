ORB调查中留欧派领先优势缩小至五个百分点--每日电讯报

路透5月30日 - ORB为《英国每日电讯报》进行的调查显示，支持英国留在欧盟的受访者占到51%，较退欧派领先五个百分点，不过领先优势比一周前的13个百分点大为缩小。

周一公布的调查结果亦显示，退欧派也上升4个百分点，占到46%。该报周二版将公布这项调查结果。

英国将于6月23日举行公投，决定是否留在欧盟，这对于英国的贸易、经济和政治地位将产生重大影响。

成功策划英国首相卡梅伦获得选举胜利的政策顾问克劳斯比(Lynton Crosby)在该报撰文称，过去七日围绕移民问题的宣传活动增强了退欧阵营的力量。

他认为，“移民失控问题受到越来越多的关注，”给支持退欧的阵营帮了忙。(完)