ORB调查中留欧派领先优势缩小至五个百分点--每日电讯报

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透5月30日 - ORB为《英国每日电讯报》进行的调查显示，支持英国留在欧盟的受访者占到51%，较退欧派领先五个百分点，不过领先优势比一周前的13个百分点大为缩小。
周一公布的调查结果亦显示，退欧派也上升4个百分点，占到46%。该报周二版将公布这项调查结果。
英国将于6月23日举行公投，决定是否留在欧盟，这对于英国的贸易、经济和政治地位将产生重大影响。
成功策划英国首相卡梅伦获得选举胜利的政策顾问克劳斯比(Lynton Crosby)在该报撰文称，过去七日围绕移民问题的宣传活动增强了退欧阵营的力量。
他认为，“移民失控问题受到越来越多的关注，”给支持退欧的阵营帮了忙。(完)
(编译 郑茵 审校 李婷仪)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。