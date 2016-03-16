焦点：“英国退欧”公投临近之际 奥斯本力图使紧缩财政计划回归正轨

路透伦敦3月16日 - 英国财政大臣奥斯本周三将努力使其紧缩财政的计划回到正常轨道，同时希望在举行英国退欧与否的公投之前不再引起选民不快。

由于经济放缓，加上去年个人的一些失误，向来以公共财政坚定守护者形象示人的奥斯本，如今在英国下任首相竞争者排行榜上已不再一马当先。

英国政府希望到2020年底时由财政赤字转为财政盈余的计划目前看上去已经偏离轨道。奥斯本周日表示，他有必要在向议会发表年度预算声明时，公布新的削减财政支出措施。奥斯本将于1230 GMT开始发表声明。

但鉴于选民在6月公投对英国续留欧盟与否的意见不一，奥斯本有可能步步为营，将额外推行的紧缩开支措施推迟到接近2020年的那几年实施。

奥斯本明白，很多保守党支持者对于奥斯本赞成英国续留欧盟的立场十分不满。而奥斯本在保守党内领导地位的主要竞争对手--伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)则支持英国退出欧盟。

为了不进一步引起保守党选民的反感，奥斯本已暗示现阶段不会推进封堵养老金税收漏洞的计划。

奥斯本反而可能会为五年未调整的燃料税解冻，希望在全球油价重挫之后，有车一族不会有落差过大的感觉。本周保险公司股价下跌，因市场臆测保费的相关税金可能再度调升。

台面上将有一些拉拢人心的举措。奥斯本隔夜表示，学校将可获得额外资金用于延长上课时间及提高标准，且已宣布为连结伦敦和北英格兰的新铁路融资。

Institute for Government副主管Julian McCrae说，奥斯本也喜欢动用预算进行意外之举，比如7月时大幅调高最低薪资。但通常几天之内就会因潜藏的减支细节浮现而令人失望。Julian McCrae曾经在政府担任高阶公职。

“政治成功的空间正在减少，因为财政压力确实存在，”他说。

路透调查显示，大多数分析师认为在2019/20年之前不可能达成盈余目标，甚至有许多人质疑是否有此必要。

如果英国的官方预算预测人士预估，奥斯本将无法实现逐年压低公共债务与国内生产总值(GDP)之比的次要目标，那么奥斯本周三的处境将更加尴尬。

奥斯本坚持提高所得税最高层级纳税门槛，从而减轻英国收入较高人群税负的计划，这种做法也一直受到外界诟病。

“如果奥斯本选择优先兑现为收入较高家庭减税的承诺，那么已然面临挑战的财政目标将更难以实现，”智库Resolution Foundation首席经济学家Matt Whittaker说。(完)