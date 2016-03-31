经济数据显示现在不是英国脱离欧盟的时机--财政大臣奥斯本

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦3月31日 - 英国财政大臣奥斯本表示，周四公布的经济数据表明，现在不是英国脱离欧盟的时机。数据显示英国经常帐赤字升至纪录新高。
在英国公布2015年第四季国内生产总值(GDP)增幅略微加快后，奥斯本对英国经济的力道表示赞赏，但他也表示，全球经济放缓拖累英国增长前景。
“今日的数据暴露了经济不确定性的真实危害，表明现在的确不是脱离欧盟从而导致我们的经济安全陷入险境的时机，”奥斯本在一则声明中称。
英国将在6月23日就是否脱离欧盟举行公投。周四的数据显示，2015年第四季经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比达到创纪录的7%。 (完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。