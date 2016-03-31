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国际财经 | 2016年 3月 31日 星期四 17:50 BJT

经济数据显示现在不是英国脱离欧盟的时机--财政大臣奥斯本

路透伦敦3月31日 - 英国财政大臣奥斯本表示，周四公布的经济数据表明，现在不是英国脱离欧盟的时机。数据显示英国经常帐赤字升至纪录新高。

在英国公布2015年第四季国内生产总值(GDP)增幅略微加快后，奥斯本对英国经济的力道表示赞赏，但他也表示，全球经济放缓拖累英国增长前景。

“今日的数据暴露了经济不确定性的真实危害，表明现在的确不是脱离欧盟从而导致我们的经济安全陷入险境的时机，”奥斯本在一则声明中称。

英国将在6月23日就是否脱离欧盟举行公投。周四的数据显示，2015年第四季经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比达到创纪录的7%。 (完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

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