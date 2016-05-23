英国财政大臣称英国若“脱欧” 可能陷入长达一年的衰退

英国财政大臣奥斯本称，英国若投票离开欧盟，可能陷入长达一年的衰退，希望让选民注意“脱欧”对经济可能带来的冲击。“英国人必须自问：是否要投下明知会导致衰退的选票？”奥斯本为周一准备的讲话稿中称，“英国人是否真的想自找衰退？”距英国公投还有一个月，最近的民调显示选民倾向于“留”，但调查机构称两派支持率仍然太过接近。路透