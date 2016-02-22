若英国脱欧 欧盟并无“B计划”--执委莫斯可维西

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透巴黎2月21日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周日表示，如果英国投票决定脱离欧盟，执委会并没有“B计划”，且不会介入英国的公投活动。
英国将在6月23日公投决定是否继续留在欧盟。莫斯可维西在法国电视第五台(France 5)访谈被问及若英国公投脱欧，欧盟是否有什么打算时，他表示“没有，就是没有，没有‘B’计划。无论如何那都无助于我们设想可能的不幸情况。”
“哪天我们开始谈到‘B’计划，应该就是我们已不再相信我们的‘A’计划了。但我们只有一个计划，就是英国留在大一统的欧洲，”莫斯可维西表示。
他表示欧盟执委会不会介入公投活动，称若介入可能产生反效果。
“对我而言，还是审慎小心不要介入这场活动，莫试图强加什么选择给一个主权国家民众。公投是危险的，尤其是关于欧洲的。”他说。
被问及随着伦敦市长约翰逊表态支持英国脱欧，公投宣传活动已展开时，莫斯可维西表示，此举可能有损约翰逊的形象。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
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