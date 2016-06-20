英国退出欧盟对欧洲各经济体是“毒药”--德国外贸协会

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林6月20日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周一表示，英国退出欧盟对于欧洲各经济体而言会是毒药，若英国本周决定退出欧盟，没有人会是赢家。
伯尔纳在一场记者会上称，“英国退欧将会带来不确定性，未来数年也将丧失信任。这对于英国经济而言是毒药，对欧洲整体而言也是。”
“没有人会受惠于英国退欧。反之，这对所有人而言都将是一场大灾难，特别是德国。没有人会是赢家，只有输家。”
他表示英国退出欧盟将对企业带来极大的不确定性，他并称布鲁塞尔和伦敦之间对于未来关系的协商将持续至少两年。
他警告称，其结果可能是贸易关税上升、新的市场准入规定、以及对于企业而言更多的官僚作为。
德国经济研究机构DIW上周指出，英国退欧可能导式关税调高，导致德国出口下滑，并令德国明年经济成长率抹去0.5个百分点。
而根据智库Ifo的估计，在最糟的情况下，英国退欧可能使德国长期扩张减少多达3%。(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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