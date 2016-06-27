《综述》英国脱欧再掀市场波澜 政治乱局愈演愈烈

路透伦敦6月27日 - 英国公投脱欧周一在金融市场掀起新的波动，尽管政府在努力平息政治和经济震荡，英镑仍持续下跌。

英国财政大臣奥斯本称英国经济的强健程度足以应对上周四公投带来的冲击。

他的话未能阻止英镑兑美元跌至31年低位，延续上周英国脱欧后英镑的跌势。

欧洲银行股录得纪录最大两日跌幅，衡量全球股市的MSCI明晟指数.MIWD00000PUS也可能创下2008年底雷曼兄弟倒闭以来的最大两日跌幅。

标准普尔周一将英国主权信贷评等由AAA下调至AA，并警告可能继续下调。

英国首相卡梅伦上周五宣布将辞职后，执政党保守党寻找新领导人，同时反对党工党的议员要求工党领导人下台，英国的政治和经济乱局愈演愈烈。

**必须接受公投结果**

卡梅伦寻求平息公投后的影响，并表示国会不应该试图阻止英国退欧。像他一样，有多数国会议员认为英国应该留在欧盟。

“我很清楚，内阁今早也同意必须接受这个决定，”卡梅伦对国会表示，后者也面临民众请愿举行新的公投。

但他拒绝正式展开让英国退出欧盟的举动，促使许多欧洲领袖要求英国尽快进行退欧行动。

“应该要尽快执行。我们不能持续处于无限期的不确定状态，”法国财长萨潘(Michel Sapin)对France 2电视台表示。

欧盟执委会德国委员厄廷格(Guenther Oettinger)表示，英国退欧的推迟对欧洲与英国都会造成伤害。“每天持续的不确定性，会使得投资者不愿将资金投入英国，也包括其他欧洲市场，”他对Deutschlandfunk电台表示。

卡梅伦周二将前往布鲁塞尔参加欧盟峰会，他将在晚宴中向其他27个会员国报告公投失利的结果--卡梅伦曾在欧盟各国答应在移民问题做出让步后，向他们承诺会在公投中胜出。

外交人员称，27国被迫同意等待或许三个月的时间再开始退欧进程。

他们排除了协商欧盟与英国未来关系的可能性，甚至非正式研究性协商也不可能。英国目前是欧盟第二大经济体，是欧盟内全球和军事大国之一。但外交人士预计，卡梅伦将为其继任者可能的立场定下不错的基调，而英国官员将探究其他各方可能提出的条件。

卡梅伦将在晚餐后离开布鲁塞尔，其他27个成员国周三上午将首次在没有卡梅伦参加的情况下开会，以规划下一步动向。他们可能会强调协商的意愿，但前提是伦敦先保证两年的退出时间表。

**默克尔立场较温和**

法国、德国和意大利领导人周一在柏林会面，称欧洲需要对民众的担忧做出回应，设定明确的目标，提高安全性、改善经济和年轻人的前途。

德国总理默克尔表示，她“不会踩刹车也不会踩油门”来控制事态进展，并称“我们只是不想陷入僵局”。默克尔在对待英国退欧问题上似乎比其他欧洲国家领导人立场更温和。

德国总理默克尔所在的基督教民主党(CDU)秘书长考德(Volker Kauder)对ARD电视台称，“英国退欧协商不会有特殊待遇。”

奥斯本稍早向记者表示，“我们的经济稳健，可以应对我们国家目前所面临的挑战。”

“周四公投后英国经济将不得不因应新形势进行调整，这一点在所难免。”

美国财政部长杰克卢亦试图让市场恢复冷静，他向美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，“(英国退欧)产生的影响目前为止都很有序”，但他稍后补充道，“我国经济具有韧性，但我们无法阻断来自海外的影响。”

美国国务卿克里访问布鲁塞尔时称，欧盟和英国在应对退欧公投影响时“不会惊慌失措”，这一点非常重要。

之后，他在伦敦又敦促欧盟和英国基于共识推进谈判而不是互相报复，并称英国退欧对美国经济的影响将取决于这两方之间的谈判情况。

**养老金安全了**

退欧的公投结果提高了苏格兰再次举行独立公投的可能性，因为苏格兰选民强烈支持留在欧盟。

前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)表扬奥斯本说了“一些能安抚市场的话”。约翰逊是支持英国退欧的领军人物，也是取代首相卡梅伦的热门人选。

约翰逊说，现在很明显“民众的养老金安全了，英镑稳定了，市场也稳定了。我认为这都是很好的消息。”

天空新闻台(Sky News)称，就业与养老金事务大臣Stephen Crabb也在考虑竞选首相，商务大臣Sajid Javid则寻求成为财务大臣。两位都是支持留在欧盟的。

约翰逊在给英国每日电讯报撰写的文章中，努力平息对英国未来与欧盟的贸易关系的担忧，他写道，将会继续与欧盟保持自由贸易并参与欧洲单一市场，尽管欧盟领导人表示这点没有保证。

约翰逊还指出，英国将不必接受劳工的自由流动，他知道许多选民投票“退欧”是因为担心移民问题。然而，据单一市场规定，各成员国必须接受人口和商品的自由流动。(完)