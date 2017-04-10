英退欧和政治不确定料抑制欧洲保险业并购活动--评级机构

路透伦敦4月10日 - 评级机构AM Best周一称，英国退出欧盟和欧洲的政治不确定性可能会抑制欧洲保险业今年的并购活动。

AM Best称，欧洲去年至少有一方为保险商的并购交易总规模约为50亿美元，较2015年和2014年分别骤减72%和76%。

该评级机构称，2016年，部分欧洲国家的负利率体现了不确定的经济前景，这抑制了并购交易，因为合并后的企业前景也不明朗。

另外，由于英国股市估值上升，因此尽管英镑在英国公投决定退欧后下跌，但跌幅不足以令英国保险商对于外国买家而言变得便宜。

“在英国退欧和政治不确定性犹存之际，(2017年)不太可能会触及2014年和2015年的(并购)高峰，”AM Best的资深金融分析师Anthony Silverman说。

“竞争顾虑可能最终会限制欧洲国家进行大型并购交易的空间，”该评级机构还称。(完)