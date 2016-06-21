焦点：压力测试结果与英国公投接踵而来 银行分析师周四绷紧神经

图为位于华盛顿的美联储总部。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透纽约6月20日 - 专注于大型银行的华尔街分析师周四将迎来难熬的漫漫长夜，美国大型金融机构压力测试的大批数据将令其应接不暇。

紧张时刻将从美国东部时间(EDT)下午4:30(2030GMT)开始，届时美国联邦储备委员会(美联储/FED)将发布年度银行压力测试两批结果中的第一批。几分钟之后，各家银行将披露自我评测结果，更多数据倾泻而出。

随着夜色渐浓，分析师将看到英国退欧公投的计票情况。这项公投对于摩根大通(JPM.N)这样的银行很重要，该行在英国有众多员工处理欧洲交易。

“到时候所有的人将全体出动，”巴克莱的银行业分析师Jason Goldberg表示。他推迟了11岁儿子的生日宴会，集中精力紧盯压力测试结果。

Goldberg等一众分析师将梳理压力测试结果，以便推测各家银行根据监管规则拥有多少过剩资本。自金融危机以来，监管机构便督促银行加强资产负责表。

对于希望银行增加派息的投资者而言，压力测试结果非常重要。Goldberg预计，美联储将继续允许银行逐渐增加支出，这次派息及回购与获利之比将由去年的75%上升至80%。

但利用这些年度数据，将很难猜测出哪些银行被批准用于支出的资金水平符合市场预期。这在第二组数据公布后才有可能，该组数据将显示在压力之下，哪些银行有可能倒闭。

然后，英国公投的结果可能让他们的分析甚至考虑到周五的股价走势。

Keefe, Bruyette & Woods的分析师上周估计，如果英国决定退欧，将导致摩根大通2017年每股获利下降6.7%，高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)分别下降7.9%和9%。

KBW银行类指数本月稍早下跌，因民调显示英国退欧的可能性增加。截至周一，该指数自5月以来仍下跌近6%，尽管周末的调查显示留欧阵营获得的支持率增加。

“如果公投结果是留在欧盟，股价将会上涨，”野村分析师Steven Chubak表示。“我将会继续侧重于(压力测试)。”

**评分担忧**

周四的结果是2010年金融改革法所要求的多德-弗兰克法案压力测试(DFAST)检查。33家银行的测试得分将是检视资本的依据，看看若遭受某些经济和市场压力且不采取任何筹资行动，其剩余资本的推测水平。

美联储执行DFAST，并结合其本身的压力测试--“全面资本分析和审查”(CCAR，Comprehensive Capital Analysis and Review)。CCAR的结果于6月29日公布，将评定银行资本管理和支付计划提案是否过关。

这是银行分析师第五年为DFAST假设结果做准备；而目前他们也正为实际压力感到不安。一些交易员表示，英国退欧公投恐使汇市在周五创1992年英镑危机以来最为震荡的一日。

巴克莱的Goldberg说，他和三位同事将根据DFAST的数字在天亮前做出一份清晰的报告。英退公投结果是否能及时出炉、影响其报告评注，则尚待分晓。

分析师面对的一个危险就是，美联储每年至少会让一家银行不及格，评定在资本管理出现“质化”缺失。例如2014年，美联储就否决了花旗集团(C.N)的支付计划。

分析师发现，他们无法准确预测美联储会否定资本管理的哪部分质量。

Goldberg表示，“大家都屏息以待这些质量上的不及格结果。”

(完)