调查：英国若公投决定退欧 该国经济将恶化

图为一张印有欧盟标识和“GB”（英国）字母的贴纸，2016年1月29日摄于伦敦。EUTERS/Toby Melville

路透伦敦2月12日 - 路透调查中的绝大多数受访分析师认为，若英国公投决定退出欧盟，该国经济将会恶化。这些分析师预计英国退欧的机率为40%。

本周接受访问的28名分析师中，有27人称英国公投若决定退出欧盟，将打击该国经济。唯一一名持不同意见分析师也是认为，经济不会受到影响，而不是变得更好。英国有可能在6月底前举行公投。

目前围绕英国退欧的争论核心是经济问题。支持英国退欧的人士称，企业受到繁文缛节的束缚将减少，该国将能够自行达成自贸协定，而且现有的欧盟伙伴国也不会希望伤害与英国间的双边商贸联系。

但一些来自全球大银行的分析师指出，退欧可能导致未来几年的英国经济规模最多萎缩2%，并可能令该国未来10年的国内生产总值(GDP)增幅每年最多减少1个百分点。

多数受访分析师预期，英国放弃欧盟成员国地位后，由于该国难以同前欧盟伙伴国达成有利本国的贸易协定，其贸易环境将会恶化。受访者主要来自英国的市场分析师和学术界经济学家。

在这种情况下，略偏多数的分析师认为，英国巨额经常帐赤字将进一步扩大，凸显出英国央行强调指出的一大风险。

“英国若退欧，将让我对2016年下半年以及中期内的增长前景更加悲观，”利物浦大学金融学教授Costas Milas表示。

他说，英国退欧将引发“巨大的”投资不确定性，令该国政府出售公债的成本提高。

英国退欧后除了不能再毫无阻碍地进入其最大贸易伙伴的市场，该国企业从欧盟国家招聘员工的难度可能也会加大。此外，英国最终恐怕还将被排除在占全球跨境投资总额近三分之一的经济区之外。

即便部分分析师称，退欧能够促使英镑贬值，增强英国出口商品的吸引力，但28名分析师中仍有23人预计，退欧将损及英国贸易，还有15人称英国经常帐赤字或将扩大。

**升息？**

围绕退欧的不确定性还可能促使英国央行等到公投结果出炉再调整利率。

28名受访分析师中，21人预期英国央行在公投之前将维持利率不变，尽管进口物价上涨带来通胀上行压力。

英国通胀率已经在近零水平保持了数月，薪资增长也在放缓，加之全球经济疲弱，都令英国央行不愿实施近10年来的首次升息。

但英国退欧后英镑料将急剧贬值且进口物价上涨，可能促使央行迅速升息。

伯明翰大学经济学教授Tony Yates表示，他认为英国经济可能出现“新兴经济体式的‘急刹车’”，资本将流出英国，尤其是金融行业。

“在这种情况下，货币政策将在收紧利率政策以保卫英镑并击退通胀压力，以及防止引发新一轮经济衰退之间艰难抉择，”他说。

就公投举行的民调结果令人疑惑。通过电话进行的民调暗示，赞成英国留在欧盟的阵营拥有两位数的领先优势；但在线民调则显示，支持英国退欧的阵营占据微弱优势。(完)