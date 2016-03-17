英国留欧与脱欧支持率均为36% 28%主意未定--TNS民调

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦3月17日 - TNS周四公布的网上民调显示，对于英国留在欧盟和脱离欧盟的支持率持平，均为36%。
这项民调显示，“留欧”支持率与一个月前相同，“脱欧”支持率则低于一个月前的39%。
TNS说，在打算参加投票的民众中，有28%的人不确定要支持还是反对英国留在欧盟，该比例高于一个月前的25%。
“‘留欧’阵营当前的主要问题是，他们提高支持率需要积极发动年轻人，这些人参加投票的可能性向来较低，”TNS UK负责社会和政治态度的Luke Taylor说。
TNS在3月10-14日期间访问了由1,216名成年人构成的样本。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。