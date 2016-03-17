英国留欧与脱欧支持率均为36% 28%主意未定--TNS民调

路透伦敦3月17日 - TNS周四公布的网上民调显示，对于英国留在欧盟和脱离欧盟的支持率持平，均为36%。

这项民调显示，“留欧”支持率与一个月前相同，“脱欧”支持率则低于一个月前的39%。

TNS说，在打算参加投票的民众中，有28%的人不确定要支持还是反对英国留在欧盟，该比例高于一个月前的25%。

“‘留欧’阵营当前的主要问题是，他们提高支持率需要积极发动年轻人，这些人参加投票的可能性向来较低，”TNS UK负责社会和政治态度的Luke Taylor说。

TNS在3月10-14日期间访问了由1,216名成年人构成的样本。(完)