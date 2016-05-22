英国留欧阵营在民调中扩大领先优势 博彩公司降低留欧赔率

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透伦敦5月21日 - 在周六公布的一项民调结果中，支持英国留在欧盟的一派扩大领先优势。而两大博彩公司提供的英国留在欧盟的赔率为迄今最低。
市场调研公司Opinium为英国观察家报(Observer)进行的民调，在过去一周公布的七项民调结果中，为第六个显示留欧阵营领先。
44%的英国人希望留在欧盟，比例高于Opinium/Observer上月底民调呈现的42%。希望退出欧盟的比例下降1个百分点至40%。
稍早，博彩业者William Hill(WMH.L)和立博(Ladbrokes)LAD.L把英国留在欧盟的赔率降至1/6，意味着如果英国公投结果是留在欧盟，则赌客下注6英镑只能赚取1英镑。
由于各次民调结果反映出的民意相差较大，所以许多投资者都在密切关注赌盘赔率。赔率一直显示6月23日公投结果支持英国留欧的可能性很高。
两大博彩业者表示，公投赌盘的绝大多数赌金都押注公投结果将是留欧，立博的比例高达90%。不过William Hill表示，多数个人彩民曾押注英国将退出欧盟。
“几周前的退欧热潮似乎已成为遥远的记忆。尽管赔率较低，但如此多的人押注英国留在欧盟，这很突出，”立博的发言人Alex Donohue在声明中表示。
William Hill的赔率目前显示，公投结果为留欧的可能性是85%，高于周五时的83%。立博赔率显示留欧可能性为79%，高于一个月前的66%。
出席周末七国集团(G7)会议的财经官员，均希望英国继续留在欧盟，但他们承认除此之外无能为力。(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。