英国留欧阵营在民调中扩大领先优势 博彩公司降低留欧赔率

路透伦敦5月21日 - 在周六公布的一项民调结果中，支持英国留在欧盟的一派扩大领先优势。而两大博彩公司提供的英国留在欧盟的赔率为迄今最低。

市场调研公司Opinium为英国观察家报(Observer)进行的民调，在过去一周公布的七项民调结果中，为第六个显示留欧阵营领先。

44%的英国人希望留在欧盟，比例高于Opinium/Observer上月底民调呈现的42%。希望退出欧盟的比例下降1个百分点至40%。

稍早，博彩业者William Hill(WMH.L)和立博(Ladbrokes)LAD.L把英国留在欧盟的赔率降至1/6，意味着如果英国公投结果是留在欧盟，则赌客下注6英镑只能赚取1英镑。

由于各次民调结果反映出的民意相差较大，所以许多投资者都在密切关注赌盘赔率。赔率一直显示6月23日公投结果支持英国留欧的可能性很高。

两大博彩业者表示，公投赌盘的绝大多数赌金都押注公投结果将是留欧，立博的比例高达90%。不过William Hill表示，多数个人彩民曾押注英国将退出欧盟。

“几周前的退欧热潮似乎已成为遥远的记忆。尽管赔率较低，但如此多的人押注英国留在欧盟，这很突出，”立博的发言人Alex Donohue在声明中表示。

William Hill的赔率目前显示，公投结果为留欧的可能性是85%，高于周五时的83%。立博赔率显示留欧可能性为79%，高于一个月前的66%。

出席周末七国集团(G7)会议的财经官员，均希望英国继续留在欧盟，但他们承认除此之外无能为力。(完)