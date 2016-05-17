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时事要闻 | 2016年 5月 17日 星期二 08:40 BJT

英国“留欧”阵营支持率领先“脱欧”阵营15个百分点--ORB民调

路透5月16日 - 周一公布的ORB为每日电讯报所作最新民调显示，英国退欧公投民调中，“留欧”阵营支持率较“脱欧”阵营领先15个百分点。

受访者中，赞成英国留在欧盟的占55%，支持“脱欧”的占40%。

周一另外一项由ICM为卫报进行的调查则显示，“留欧”阵营支持率较“脱欧”领先8个百分点。(完)

(编译 王丽鑫；审校 孙国玉/李婷仪)

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