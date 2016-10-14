欧洲理事会主席图斯克认为英国或许会推翻脱欧决定

路透布鲁塞尔10月13日 - 欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周四表示，英国或许最终会决定不脱离欧盟，因为如果决心脱欧，除了损失严重的“硬退欧”外，英国政府从欧盟那里得不到任何更好的条件。

图斯克是欧盟方面负责英国脱欧谈判的官员。他表示，推翻6月公投结果的可能性很小。但他对英国人可以“独享自己的蛋糕”这一脱欧倡议中的承诺嗤之以鼻，称英国不可能一方面继续享有对欧盟成员国的贸易优惠，一方面又禁止欧洲移民的流入并拒绝欧盟法院的管辖。

“这方面不可能妥协，”这位波兰前总理在欧洲政策中心(European Policy Centre)发表讲话时说。

“残酷的事实就是，英国退欧对我们所有人都会是损失。桌子上不会有蛋糕。对任何人来说都是如此，”他说。

“而且...推测什么‘软退欧’毫无用处...这些完全是理论上的臆测，我认为‘硬退欧’以外唯一真正的选择就是‘不退欧’，即使现在几乎所有人都不相信这种可能。”

其实在令人震惊的公投结果出炉后，立即就有一些欧盟领导人提到，英国最后可能不会贯彻公投的退欧决定。但近来很少有人再那么表示，因首相特雷莎·梅坚称她将尊重民意，即便她和前首相卡梅伦一样，当初也是支持续留欧盟。公投结果双方阵营相当接近，52%支持退欧，48%则希望留欧。

然而，图斯克发表这番言论之际，伦敦高等法院也正展开听证，挑战特雷莎·梅是否有权在未取得普遍反退欧的国会投票同意下，就启动退欧进程，且苏格兰首席部长斯特金也扬言在2019年前发起新的独立公投；若是伦敦方面采取“硬性退欧”选项，这样或可设法让苏格兰留在欧盟单一市场。

一旦特雷莎·梅正式启动两年的谈判进程，图斯克将努力安排促成协议。特雷莎·梅下周将首度出席欧盟峰会。她曾表示将在明年第一季启动退欧谈判进程。

图斯克在回答提问时说，以他的法律认知，若英国在两年的时间届满前单方面撤回退欧请求，那么就可能留在欧盟。其他人则认为，一旦根据欧盟里斯本条约第50条提出了退欧通知，唯有经过共同协议，才能撤回。

但图斯克表示，他还未发现有哪个国家的领导人希望英国退欧的，因此如果英国改变心意，大家都会表示欢迎。“如果我们有机会扭转这个负面的过程，会找到许多盟友。”他说。“我毫不怀疑这点。”(完)