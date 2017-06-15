分析：不谈硬退欧或软退欧 光是经济放缓就足够英镑忧心

路透伦敦6月14日 - 上周令人震惊的英国大选结果、以及之后看似将出现的一段政治不明朗时期，或许正好赶上英国经济和英镑估值最糟糕的时期。

在伦敦时间上周四晚上10点以前，英国首相特雷莎·梅对提前选举的决定，都未被看作是英镑走势的一个重要转折点。英镑是去年跌势最为惨烈的主要货币。

2016年6月英国公投决定退欧至11月期间，英镑贬值近五分之一。许多人已开始假设，这样的跌幅已经完全体现了“英退冲击”的影响，使得海外投资者能够保持对英国经济的信心。英国是全球第五大经济体。

但特雷莎·梅丢掉了在议会中的多数席位优势，打击英镑在周五下跌2%，并在周一续跌1%。交易商目前认为，这次大选或许是英镑走势的又一个转折点。

在截至5月中旬的四周，英镑创下记录最佳走势，此后市场的仓位布局已发生逆转。

对很多策略师来讲，大选结果不仅让退欧的可能形式变得更不确定，还造成了政治间隙，带来经济活动突然停滞的风险。去年英国退欧公投后，很多人就担心经济活动可能出现这种突然停滞。

“市场仍在力图搞清楚英镑新面临什么样的风险溢价，”道富环球投资管理(SSgA)驻伦敦的汇市业务主管James Binny说。

“如果保守党支持较软退欧，英镑似乎可能上涨。但如果一切变得更为清楚，那就是从增长角度来看形势在走下坡路，则可能造成较大幅度的跌势。”

**恶性循环**

市场目前认为特雷莎·梅所属党派未获议会多数席位，将导致政府软化退欧立场，更优先考虑与欧盟保持密切的贸易伙伴关系。

但特雷莎·梅与北爱尔兰民主联盟党(DUP)之间松散的支持协议能扶持她的少数派保守党政府走多远，还有她自己能否在首相位置上撑过为期两年的退欧谈判，外界对此都没什么信心。

大选之前，有关英国经济可能进入螺旋式下降模式的焦虑情绪就已然加重了。

周三公布的数据突显出，退欧公投后英镑走软，推动通胀率超过英国央行的目标通胀水平，而家庭薪资收入和整体经济成长却没有与之保持同步。

居高不下且日益固化居住成本侵蚀着英国年轻人的薪水，年长者也不轻松，这意味着英国央行不得不忽视物价的上涨，维持超宽松的信贷环境。

高通胀加上低息，造成英镑进一步贬值。

这与欧元区的情况形成了鲜明对比，后者目前的经济形势为10年来最好，因此英镑兑欧元面临的风险最大。

一些机场的外汇兑换点对度假者提供的兑换比率为，每英镑换不到1欧元。而习惯对汇率变动投保的期权市场公司，已经从4月中的看好英镑转为普遍看空。

“基本面仍然不乐观，”全球最大外汇交易商花旗驻伦敦的汇率分析师Josh O'Byrne表示。

“我们面临这种周期性表现不佳。我们面临政治局面分化，英国看起来不太稳定，欧洲则更为稳定。”

“而且布仓情况也不利于英镑。人们正在重新考虑，但在等情势更明朗。”

巴克莱上周前还看好英镑，但已经重新评估其预期，并且可能下调预期。

“(大选)结果带来的不确定性意味着，风险溢价可能出现一定程度的重建，”巴克莱策略师Hamish Pepper表示，“短期内英镑容易受到这个因素的影响。”

这在很大程度上取决于未来一年中财政和货币政策的协调情况，一些对冲基金和其他主要投机客已在猜测，英国央行会否推出更多量化宽松举措。

这将进一步放松货币政策，或许会对英镑不利，尽管这能为英国公债带来支持。

天利投资的资深利率和汇率分析师Ed Al-Hussainy表示，通常而言，投资者会出售英国公债，并要求收益率要更高才会持有，这将令公共财政承压。

“但是目前存在一个误解：即英国央行有可能重启量化宽松，”他说。“这样做的门槛仍非常高--那就是情况要比现在糟糕得多。”

“然而，在那种情况下，收益率会否上升还不确定。”

英镑/美元每日汇率VS美国商品期货交易委员会(CFTC)持仓数据图表：reut.rs/2t4hwqF (完)