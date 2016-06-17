焦点：若英国退欧 日本“渡边太太”散户多头重仓恐加剧英镑震荡

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透东京6月17日 - 集体外号“渡边太太”的日本散户投资人，正建立起大量英镑部位，倘若英国下周公投选择退出欧盟，他们可能成为首当其冲的受灾户。
英国公投的投票活动在6月23日当地时间晚上10点结束，然后将彻夜进行计票，由于时差关系，日本投资人将是周五全球市场最早作出反应的一群，将影响确立其他市场的反应基调。
一些汇市专家警告，由于市场仓位不平衡，偏向英镑多仓，若公投结果为退欧，有可能触发大量自动停损单，造成英镑急跌及巨幅震荡。
在东京金融交易所(TFX)，英镑多仓规模是空仓的20倍，而在日本其他交易平台，仓位分布也是偏向大量买进英镑。以客户资产而言，TFX在保证金外汇交易市场占了约30%。
根据日本央行估计，这些交易平台占了东京汇市约30%。
“很多人在买英镑，因为英镑看起来便宜。不少人买英镑，只是因为英镑现在处于历史低档，”一名保证金外汇交易公司主管称。
“而且有一些人只是押注英国一定会留在欧盟，”他表示。
英镑兑日圆本周跌至三年低点145.63日圆，较约一年前触及的七年高位195.86下跌逾25%。
如果英国公投选择退欧，那么“渡边太太”的止损操作可能让本就波动的外汇市场更加不稳定。
“他们的止损操作，不管是自愿的还是被迫的，都可能加剧英镑卖盘，并协助整个市场更加避险，”NLI基础研究所资深分析师Tuyoshi Ueno表示。
而且东京市场的英镑交易流动性远低于美元，所以“渡边太太”的英镑卖盘可能使汇价波动加剧。
实际上，“渡边太太”的交易如何对全球市场注入巨大波动及其如何蔓延至其他货币，今年早些时候金融市场就已经领教过了。
今年1月11日，南非兰特兑日圆在短短30分钟内就大跌了约6%，因此前一个周五的美国非农就业数据改变了市场看法，日本投资者被迫紧急停损。
就在此前一天，渡边太太持有的兰特多仓要比空仓规模多13倍。
这种大幅度的价格变动也对其他货币对造成影响，曾拖累美元下跌约0.5%。
当然，当时的大波动是在周一比较早发生的，多数亚洲市场参与者都还没有开始交易，流动性处于最低状态。
但东京交易员警告称，公投结果可能就是在下周五亚洲时段一大早出炉。
“如果头条新闻是英国退出欧盟，英镑/日圆很有可能就会应声下跌数百点子，”日本一家银行的交易员称。(完)
(编译 蔡美珍/杜明霞/刘秀红；审校 高琦/张明钧)
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