焦点：若英国退欧 日本“渡边太太”散户多头重仓恐加剧英镑震荡

图为英国央行前厅地板上马赛克拼成的英镑标识符。 REUTERS/Luke Macgregor

路透东京6月17日 - 集体外号“渡边太太”的日本散户投资人，正建立起大量英镑部位，倘若英国下周公投选择退出欧盟，他们可能成为首当其冲的受灾户。

英国公投的投票活动在6月23日当地时间晚上10点结束，然后将彻夜进行计票，由于时差关系，日本投资人将是周五全球市场最早作出反应的一群，将影响确立其他市场的反应基调。

一些汇市专家警告，由于市场仓位不平衡，偏向英镑多仓，若公投结果为退欧，有可能触发大量自动停损单，造成英镑急跌及巨幅震荡。

在东京金融交易所(TFX)，英镑多仓规模是空仓的20倍，而在日本其他交易平台，仓位分布也是偏向大量买进英镑。以客户资产而言，TFX在保证金外汇交易市场占了约30%。

根据日本央行估计，这些交易平台占了东京汇市约30%。

“很多人在买英镑，因为英镑看起来便宜。不少人买英镑，只是因为英镑现在处于历史低档，”一名保证金外汇交易公司主管称。

“而且有一些人只是押注英国一定会留在欧盟，”他表示。

英镑兑日圆本周跌至三年低点145.63日圆，较约一年前触及的七年高位195.86下跌逾25%。

如果英国公投选择退欧，那么“渡边太太”的止损操作可能让本就波动的外汇市场更加不稳定。

“他们的止损操作，不管是自愿的还是被迫的，都可能加剧英镑卖盘，并协助整个市场更加避险，”NLI基础研究所资深分析师Tuyoshi Ueno表示。

而且东京市场的英镑交易流动性远低于美元，所以“渡边太太”的英镑卖盘可能使汇价波动加剧。

实际上，“渡边太太”的交易如何对全球市场注入巨大波动及其如何蔓延至其他货币，今年早些时候金融市场就已经领教过了。

今年1月11日，南非兰特兑日圆在短短30分钟内就大跌了约6%，因此前一个周五的美国非农就业数据改变了市场看法，日本投资者被迫紧急停损。

就在此前一天，渡边太太持有的兰特多仓要比空仓规模多13倍。

这种大幅度的价格变动也对其他货币对造成影响，曾拖累美元下跌约0.5%。

当然，当时的大波动是在周一比较早发生的，多数亚洲市场参与者都还没有开始交易，流动性处于最低状态。

但东京交易员警告称，公投结果可能就是在下周五亚洲时段一大早出炉。

“如果头条新闻是英国退出欧盟，英镑/日圆很有可能就会应声下跌数百点子，”日本一家银行的交易员称。(完)