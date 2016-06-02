路透调查：若英国公投赞成退欧 英镑兑美元或大跌9%

路透伦敦6月2日 - 周四公布的路透对汇市策略师的一项调查显示，如果6月23日英国民众投票赞成退出欧盟，那么英镑兑美元将应声大跌9%。

过去一周对30多位汇市策略师的调查发现，相反，如果英国民众选择留在欧盟，则英镑兑美元有望上涨4%。

当4月询问预测英镑表现如何时，调查预估中值显示，若英国公投选择留在欧盟，英镑短期内会上涨4%，与最新调查相同，若公投选择退出欧盟，4月时预估英镑短期下跌7%。

在最新汇率调查中，对英国公投决定退欧后的英镑预测，最大跌幅预测值为25%，而英国公投留欧后的最大涨幅预估值为15%。只有一名受访者预测公投留欧后英镑将下跌，无人预测公投退欧后英镑会上扬。

“民调似乎朝向‘留欧’的结果--正如我们所希望及预测的--因此我们认为这是已经消化的，”NORD/LB分析师Stefan Grosse说。

上周一系列民调显示，留欧阵营的支持率超过了退欧阵营，提振英镑兑欧元升至三个半月高点，兑美元升至三周高点。

但英镑周三下跌，对冲未来一个月汇率波动的成本则达到逾七年来最高，因担心退欧阵营占据上风。

**为留欧做准备**

全球最大的几家宏观基金也在押注英镑上涨而调整仓位，英国留在欧盟将使其受益。

数据追踪机构eVestment周三称，若英国公投留欧后英镑上涨5%，其追踪的10家最大的基金总资产将会增长0.55%。

英镑兑美元周四稍早报约1.44美元，在另一项对约60位策略师的更大规模调查中，预估中值显示英镑/美元一个月后料在1.46。调查还显示，英镑兑美元六个月后将为1.48，一年后将为1.50，略高于一个月前调查时的水平。

在市场正聚焦英国央行多久后才可能开始升息之际--抑或央行是否需要再度降息--欧洲央行今年稍早再度放松政策。

英镑兑欧元料将强劲上扬。周四欧元兑英镑报约0.777英镑，一个月后料跌至0.762，六个月后将在0.74，一年后料为0.735。(完)