综述：默克尔认为无需推动英国迅速退欧 民众请愿要求二次公投

图中为英国国旗与欧盟标识。 REUTERS/Francois Lenoir

路透伦敦/柏林6月25日 - 德国总理默克尔周六寻求缓和法国、欧盟及其德国政府要求英国协商迅速脱欧的压力，尽管有警告称，犹豫不决会让民粹主义生根。

其他欧盟成员国中的欧盟怀疑论者为英国公投决定退欧欢呼，斯洛伐克极右派要求也举行类似的公投，凸显了英国公投有可能带来多米诺骨牌效应。

随着公投于周四结束，英国首相卡梅伦宣布将辞职，欧洲政界人士及各机构也不吝对于未来退出欧盟后的英国提出各种要求。

欧洲央行称，英国金融业将丧失服务欧盟客户的权利，除非英国签署加入欧盟单一市场。英国金融业聘雇员工总数达220万人。

默克尔试图减缓对英国落实退欧进程的压力，几乎是欧洲大陆唯一一位这样做的人。默克尔明确表示，她不会向卡梅伦施压。之前卡梅伦表示，英国至少在10月之前都不会寻求正式退欧协商。

“坦率地讲，这确实不应该花费数年时间，但我也不力求在很短的时间框架内完成，”默克尔在记者会上表示。

“协商必须按部就班地在良好氛围下进行，”她说。“英国仍将是密切的伙伴，我们与英国在经济上仍密切相连。”

**其他方要求立即展开退欧**

英国决定退欧是二战后对欧洲一体化的最大打击，但默克尔态度似乎比德国联合政府还是及其他欧洲国家政府其他人更缓和。

英国退欧阵营领袖Matthew Elliott要求在通知欧盟该国想退出欧盟之前，进行非正式协商。根据里斯本条约，可以有两年时间推动脱欧进程。

但德国外长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)显示出更强烈的迫切性。法国外长艾罗(Jean-Marc Ayrault)也警告推迟的危险。

欧盟执委会主席贾克周五表示，等到10月再协商退欧条款没有意义。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)已经开始行动，任命比利时外交官Didier Seeuws与英国协调协商。

英国驻欧盟专员、欧盟金融服务执委希尔周六辞职。他反对英国退欧。

**二次公投**

在英国内部，公投以52%对48%非常接近的投票结果决定退欧后，国内分歧也加大。

超过240万名英国民众在议会网站签署请愿书，称如果投票率在不到75%的情况下投票结果如此接近，那么就应举行第二次公投。周四的投票率为72%。这项请愿是在公投进行前就已经发起。

议员们将必须考虑这一请愿，并进行辩论，但请愿没有法律强制力，其支持者也远低于投票退欧的1,740万人。

Evening Standard报纸报导，数万人还计划周二在伦敦特拉法加广场集会，表明“英国应与欧洲站在一起”。

苏格兰亲欧派首席部长称，她希望开始与布鲁塞尔直接协商。她说，有可能就脱离英国独立举行第二次公投；两年前苏格兰曾举行独立公投，但并未获得通过。

公投结果打击全球股市重挫，英镑创纪录最大单日跌幅。卡梅伦周五宣布将辞职。他承诺将领导看守政府直到10月保守党选出新的领导人。

**业务通行“护照”消失**

英镑兑美元周五跌幅一度高达10%，写下1985年以来新低，因担心该决定可能损及投资，威胁伦敦作为全球金融中心的地位，并导致持续数月的政治不确定性。

评级机构穆迪调降对英国的评级展望，称其信誉目前面临较大风险。

不确定性的影响可能不仅限于英国国境。欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)对伦敦城金融中心提出警告；伦敦处理着上万亿(兆)欧元的业务，但不在欧洲央行的管辖范围之内。

他说，这种地位面临风险，包括欧洲单一市场规则的“护照”安排。该安排允许伦敦的银行与在欧元区的客户进行业务往来，即便英国从未加入欧元区。

“如果明天英国不在这个单一市场内，那么伦敦城无法保留这个欧洲护照，结算机构也不能设在伦敦，”他对法国Inter广播表示。解决这一问题唯一的办法就是英国效仿挪威的做法，挪威不在欧盟内，但参加单一市场。

这意味着签署相关规则，包括劳工自由流动，但这在英国可能遭到反对，因为退欧阵营承诺控制欧盟移民。

**国内分裂**

卡梅伦的继任者可能是前伦敦市长、保守党的约翰逊。约翰逊是退欧阵营最知名的人物。

英国自身可能也出现分裂。苏格兰首席部长斯特金称，政府准备提交立法，允许进行第二次独立公投，并继续与欧盟就其在欧盟中的地位问题进行讨论。

但对苏格兰独立在经济方面可行性的质疑升温，因油价下跌，使得苏格兰预期可能从北海石油获得的收入下降。(完)