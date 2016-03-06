英国脱欧将成英国、欧洲乃至全球的经济“毒药”--德财长

路透伦敦3月6日 - 德国财长朔伊布勒接受英国广播公司(BBC)采访时表示，若英国公投决定脱离欧盟，将损害英国、欧洲乃至全球经济。

英国若在6月23日的公投中决定脱欧，将令欧盟失去其第二大经济体和最富裕的金融中心。英国首相卡梅伦曾表示，该国留在欧盟会更好。

“我们将耗费数年时间进行最为艰苦的谈判，这对欧盟来说也很艰难。在此期间我们将处于不安全状态，这对英国、欧洲大陆乃至全球经济而言都是毒药，”朔伊布勒表示。本次采访的翻译版于周日播出。

朔伊布勒指出，虽然英国脱欧之后仍可与欧盟进行贸易，但在停止接受欧盟公民自由流动和不再参与欧盟预算后，英国恐将失去进入欧洲单一市场的优势。

有人认为英国可以仿照挪威等国的作法，即接受人员自由流动、参与欧盟预算并遵循欧盟的规章制度但没有决策权。朔伊布勒对此不以为然。

“我看不出英国为何会对留在欧盟但没有决策权这一选项感兴趣，”他说。“这实在说不通。”

YouGov周六公布的民调结果显示，赞成留在欧盟的阵营自2月25日以来已在连续四次民调中领先，平均有40%的受访者支持留在欧盟，主张脱离欧盟的为37%。而在此之前，主张脱离欧盟的阵营也连续四次领先。

朔伊布勒表示，若英国脱欧将是一场“灾难”，不过虽然欧盟失去英国将会变弱，但并不会“自杀”。(完)