综述：英国退欧影响愈演愈烈 引起全球警惕

图为英国伦敦大本钟和伦敦眼周边一景。 REUTERS/Rob Stothard

路透伦敦/北京6月26日 - 英国公投决定退出欧盟之后，周日陷入更深的政治危机，给整个欧洲带来更多混乱和不确定性，各方面的官员都无法就下步该做什么达成一致意见。

这场乱局也引起全球的警惕。中国财长表示，周四公投的影响“将给全球经济蒙上阴霾”，日本的一位高级官员则警告指出，汇市存在出现“投机性、剧烈波动”的危险。

英国财政大臣将在周一发布声明，确保“金融和经济形势的稳定”。

从执政的保守党到反对党工党，皆出现公开的政治冲突，其中工党资深议员撤回对党魁的支持，此前工党的传统支持者抛弃了该党亲欧盟的立场。

英国内部分歧的情况加深。超过300万人签署一项请愿，要求重新举行公投，且民调显示，多数苏格兰人目前希望脱离英国。

苏格兰领导人承诺将尽一切可能将苏格兰留在欧盟，包括可能否决英国退欧的相关立法；苏格兰立场为强烈亲欧。

但法国总统奥朗德(Francois Hollande)声称，英国退欧没有回头路可走。

“一度难以想像的情况，在英国多数民众投票决定退欧后，已经无法改变，”他表示。

奥兰德呼吁法国与德国利用两国坚强的友谊掌握主动权，并警告“我们各自都有分裂、不和与争议的风险。”

他与德国总理梅克尔在电话中进行了讨论，一名助手表示，两人“对于处理现况的方式有完全一致的共识”。

德国副总理加布利尔也对欧盟与英国未来的关系采取强硬态度，不过梅克尔周六的态度较为柔软，呼吁与“亲密伙伴”进行冷静的协商。

“我们不会讨论欧盟能用什么留住英国，”加布利尔称。

英国投票决定脱欧后，英国首相卡梅伦周五辞职。

英国财政部一发言人称，财政大臣奥斯本将在周一0600GMT发表声明。该声明将说明“未来一段时间他及其他政府人士将采取什么行动来保护国家利益”。(完)