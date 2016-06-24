英脱欧拖累人民币创逾五年半低点 关注下周贬值预期是否上升

路透北京/上海6月24日 - 中国人民币兑美元即期周五收盘大跌0.56%至逾五年半新低，中间价亦跌逾百点。交易员称，英国最终脱欧引发英镑暴跌并提振美元指数，人民币出现一轮明显贬值，市场关注下周贬值预期是否上升。

他们指出，公投短期冲击较为明显，离岸人民币大跌，在岸亦被动走低。在岸收盘价已经跌破6.61关口，跌幅为今年1月6日以来的最大，但成交明显萎缩，并未看到恐慌性购汇出现，显示人民币贬值预期并未明显上升，不过人民币中期走向不确定性有所上升，毕竟客盘的反应比较慢一些。

“央行也在观察，不知道周末会不会有新的动向，所以不会干预，...现在贬值是很正常的，是大环境的问题，只要购汇不是特别恐慌就行。”一中资行交易员表示。

他并表示，虽然英国明确脱欧，但今天市场流动性比较差，没有发现市场上购汇特别强，不过还是要关注下周客盘购汇的状况。

英国退出欧盟已成定局，引发全球金融市场的剧烈动荡。而对于远在亚洲的中国而言，实体经济所受影响整体不大，但外贸料略承压。虽然此事不可避免将提升中国跨境资本流动和汇率的不确定性，但人民币汇率应不会大幅贬值，且中长期看，或对人民币国际化产生助力。

路透周五综合12家银行和券商机构的调查中值显示，英国最终脱欧成功，人民币兑美元即期短期承压明显，同时不排除监管层将在6.65干预的可能。经过公投，英国脱欧已经成为事实，这是欧洲乃至全球金融市场自2008年金融海啸后遭遇的最大冲击，对中国的影响亦不容小觑。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数为95.28，较上日微跌0.10%；SDR篮子指数微升至95.22，BIS篮子指数微跌至96.47。

英国民众投票选择退出欧盟，这个结果使英国步上一条充满不确定性的道路，欧洲国家自二次大战以来加强整合的努力，也遭遇最大挫折。公投结果出炉后，首相卡梅伦宣布将在10月之前辞去首相职务。

全球市场周五哀鸿遍野，英镑周五暴跌10%，触及1985年广场协议以来最低水准，之前英国投票选择离开欧盟，引发全球资金流入传统避险货币日圆和瑞郎。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6148 6.5778 -0.56%

中间价 6.5776 6.5658 -0.18%

成交额 128.18亿美元 177.44亿美元

日内波动幅度(pips) 421 日低6.6285 日高6.5864

今年以来升贬幅度 -1.83%

2005年汇改以来升贬幅度 25.12%

一年期美元/人民币掉期 860

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6412 6.594

一年期NDF 6.794 6.733

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.606；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）