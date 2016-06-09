路透调查：英国公投引发不安 成为国内经济放缓的主因

路透伦敦6月8日 - 路透调查显示，多数受访分析师认为，英国经济成长的放缓主要归咎于围绕“退欧”公投的不确定性。

英国将于6月23日举行退欧公投，参与路透调查的预测者几乎异口同声表示，如果选择退欧，那么英国经济将遭受牵连。

英国今年第一季GDP增长0.4%，低于去年第四季的0.6%。根据上周做的最新调查，第二季GDP料将仅增长0.3%。

调查中有21名分析师回答了一个额外问题，这些人中除四人以外，其他人均表示，经济放缓“相当多”或“几乎完全”是因为公投之前的不确定性。那四个人称与公投关系“不太大”，但没有人认为与公投“毫无关系”。

“不确定性，不确定性，不确定性--这就是关键词，”丹麦丹斯克银行的Mikel Milhoj表示。

调查中44名分析师均表示，鉴于经济增长放缓，不确定性萦绕，且通胀远低于目标，英国央行不会在6月16日的会议上调整目前处于纪录最低水平0.5%的利率。

与最近多次调查一样，本次调查之前的预估中值也显示，英国央行要到明年初才会升息25个基点。19位受访者预计4月初时指标利率在0.5%，认为比这个要高的受访者有20位。

这会是将近10年来的首次升息，随后第三季会有同样幅度的调升。指标利率在2017年底料在1.00%，随后一年的升息幅度也仅为50基点。

今年年底前升息的可能性仅有25%；明年3月底之前升息机率提高至55%，年中之前升息为65%。

不过，这些预测也可能被全盘推翻。

“如果英国公投决定脱离欧盟，预计英国的利率会大幅向下重新定价，暗示至少有可能降息25个基点，”4CAST的Thomas Bloomfield说。

调查显示，从7月开始，英国GDP料以每季度0.5%的步伐成长，在明年多数时间将延续这种增速。不过许多人也指出，他们的预估是基于英国留在欧盟这样一个假设。(完)