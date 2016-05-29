综述：英国公投和美国加息担忧促投资者增配现金和债券--路透调查

路透伦敦5月27日 - 路透调查显示，全球投资者增加现金和债券持仓，主要是担心英国退欧问题公投可能冲击到该国之外地区，此外美国今夏加息的可能性升高。

路透调查中受访的美国、欧洲、英国和日本基金经理5月份将现金配比提高到了6%，为1月全球股市大跌以来的最高水平。基金经理还将债券配比从4月份的37.6%提高到37.8%。

月度调查显示，投资者将股票配比降至46.4%，主要是担心6月23日的公投，同时也因为美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月或7月加息的预期升温。

“短期而言，最大的风险是英国可能退出欧盟，”Candriam资产配置负责人Nadege Dufosse称，虽然受到影响最大的将是欧元区和英国股市，但全球市场发生“避险”波动也不无可能。

“英国退欧的风险在我们的地缘政治担忧中排在第一位，我们认为这或许会给欧洲高风险资产带来实质性影响，”Pioneer Investments的全球投资长兼执行长Giordano Lombardo也表示赞同意见。

“我们倾向于保持谨慎立场。”

对58名基金经理和首席投资官的调查是在5月16-25日进行。

这段时期内围绕英国脱欧公投的在线和电话民调中，英国选民对去留阵营的支持率并不一致。这令投资者难以看清方向，特别是很多选民看来仍未拿定主意。

在路透资产配置调查中，22名受访者中有20名认为脱欧阵营胜利可能对英国以外的市场产生影响，伤及欧股和欧元。

几名受访者担心，英国离开欧盟可能开启负面先例，助长欧洲大陆的反欧盟势力。

“欧股和欧元都将面临重大结构性挑战，这将削弱欧洲一体化进程的基础，”Unigestion资产配置人士称。

尽管一些基金经理认为，下行风险已经消化，但英国财富管理公司Investment Quorum投资长Peter Lowman等人士认为，市场并没有对英国脱欧的风险做出充分反应。

“短期来讲，脱欧可能影响全球市场人气，”他称，并表示这也许可以解释过去几周股票曝险的减少。

**美联储采取鹰派立场？**

投资者也保持谨慎，因美联储料将在今夏升息。近日数位美联储决策者发表较鹰派言论，同时美国经济数据改善。

就在5月初，美联储6月升息似乎还不在议程上，但根据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch计算，目前这种可能性约达26%，此外市场人士预计7月升息的机率达50%。

由于路透调查进行的时间正值美联储决策者暗示更加偏鹰派的立场，高达87%的受访者预计美联储年内将升息或许并不令人意外。

“我们预计(美联储)将在6月或7月升息，之后还将在年底再度行动，”Royal London Asset Management旗下多种资产管理主管Trevor Greetham称。

“根据企业调查，美国经济正重新回升，失业率目前较低，在油价基期效应的作用下，通胀可能将在下半年上升。”

部分投资者表示，如果美国通胀开始强劲上扬，他们担心叶伦或许不得不较预期更快地收紧政策。

**投资者保持谨慎**

在全球股票中，投资者将美国股票配比提高至39%，为2015年11月以来最高，并将英国股票配比持平于11.1%。

投资者将日本股票配比减少2.7个百分点，至18.1%，为2015年11月以来低位，同时略微将欧元区股票配比上调至18.8%。

但鉴于经济表现疲弱，且新兴和发达市场政治动荡，基金经理称很难太过作多。

“目前的情况是企业获利能力相当温和，一些领域或市场似乎已充分反映了估值，”财富管理企业Bordier & Cie (UK)投资长Mark Robinson称，“因此难怪市场较为谨慎。”

自2月触及低点以来发达市场走势良好，标准普尔500指数.SPX5月迄今累计上涨约1%，欧洲股市.FTEU3涨近2%。但新兴市场.MSCIEF下跌，5月累计已跌逾3%。

“现阶段我们认为风险资产没有进一步持续上扬的太多诱因，”Giordano的Lombardo称。“全球经济增长表现不错，但并不可观，而可能成为正面诱因的财政政策也还是太温和。”

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(完)