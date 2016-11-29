“鱼与熊掌兼得”：英国退欧谈判策略？

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦11月29日 - 一份英国保守党官员手持文件被记者拍摄下后显示，英国退欧谈判策略将是“鱼与熊掌兼得”。英国政府周二否认这完全反映退欧谈判计划。
保守党副主席Mark Field与负责退欧谈判官员周一在唐宁街举行一场会议后，一位幕僚手持上述文件离开时，被记者以镜头远距拍下部分内容。这份手写文件还指出，英国不太可能留在欧洲单一市场。
这张照片刊在周二多家报纸上。
特雷莎·梅曾承诺在明年3月底之前启动与欧盟的正式脱欧谈判，但到目前为止一直对英国希望在为期两年的谈判中实现什么目标保持缄默。
“这些个别的报告不是来自政府官员或特别顾问，”一名政府发言人称。“它们不能反映政府在退欧谈判方面的立场。”
这些手写报告暗示，达成制造业协议将“相对简单”，但服务业协议较难达成。(完)
(编译 蔡美珍/王颖；审校 王洋/白云)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)