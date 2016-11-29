“鱼与熊掌兼得”：英国退欧谈判策略？

路透伦敦11月29日 - 一份英国保守党官员手持文件被记者拍摄下后显示，英国退欧谈判策略将是“鱼与熊掌兼得”。英国政府周二否认这完全反映退欧谈判计划。

保守党副主席Mark Field与负责退欧谈判官员周一在唐宁街举行一场会议后，一位幕僚手持上述文件离开时，被记者以镜头远距拍下部分内容。这份手写文件还指出，英国不太可能留在欧洲单一市场。

这张照片刊在周二多家报纸上。

特雷莎·梅曾承诺在明年3月底之前启动与欧盟的正式脱欧谈判，但到目前为止一直对英国希望在为期两年的谈判中实现什么目标保持缄默。

“这些个别的报告不是来自政府官员或特别顾问，”一名政府发言人称。“它们不能反映政府在退欧谈判方面的立场。”

这些手写报告暗示，达成制造业协议将“相对简单”，但服务业协议较难达成。(完)