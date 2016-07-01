综述：英国退欧公投当月 全球投资者抛售股票增持现金避险

路透伦敦6月30日 - 全球投资者买入不动产，增加现金持仓，并将股票配比降至至少是五年来的最低，因本月的英国公投令本已疲软的全球增长和震荡的市场雪上加霜。

路透在6月15-29日期间对美国、欧洲、日本和英国的44位基金经理和投资长进行了月度调查。调查时间涵盖6月23日，当天英国就是否退出欧盟进行了公投。

公投结果预示英国政治和经济将面临极大的不确定性，欧元区乃至全球其他地区也可能受到影响。公投结果推动英镑跌至31年低点，并导致全球股市市值蒸发2万亿(兆)美元。

接近三分之二的调查回复是在英国公投结束后收到的，但很多在结果公布前做出回复的人士表示，鉴于不确定性已扰乱全球市场，他们已进行了防守型的布仓。

这些不确定性包括即将进行的美国总统大选，共和党总统推定候选人特朗普有可能胜选，对一个特殊问题给出回复的受访者中，有三分之二的人表示，特朗普若胜选将带来负面影响。

调查还显示，现金配比平均为6.8%，创下去年6月以来最高，而且自2月以来一直在上升。

投资者几乎抛售所有地区的股票，全球平均持仓比例在45%，至少是2011年5月前以来最低，且低于去年底时的近50%。

欧洲基金的股票持仓触及四年多来最低水准。

“我们预计由于投资者在消化英国退欧可能造成的影响，而且地缘政治风险依然较高，金融市场的避险情绪将会延续，”Pioneer Investment旗下跨资产投资全球主管Matteo Germano称。

Germano预计大宗商品价格将遭受打击，黄金和美国公债则将受益。股市方面，应对侧重欧洲和英国的公司股票保持警惕。

他还称，“随着欧洲地缘政治风险加大，美元表现应会接近避险资产。”

今年迄今，欧元区和英国股票已下挫约10%，美国股票则仅跌2%--这也归因于经济增长一直乏力，美国升息预期及对中国经济大幅放缓的担忧。

不过许多投资者指出，全球股市已开始扳回英国退欧引发的跌幅。

“毫无疑问，受英国退欧疑虑影响，我们已经看到大量资金撤出全球股市，”英国财富管理公司Investment Quorum的首席投资官Peter Lowman称。

但他指出，这并不是另一个“雷曼时刻”。

HFM Columbus Asset Management投资主管Rob Pemberton表示，该公司的投资组合配置谨慎，因为有“更多全球性问题--全球经济增长、美国联邦储备理事会(美联储)货币政策，以及中国问题。”

房地产资产也有需求，其配置比例上升至2.9%，也是至少五年来最高水平。

债券配置比例小幅上升至38.1%。

**特朗普影响**

英国退欧的影响可能要到未来才会完全显现，因为有关退欧的正式程序何时开启，以及持续多久还是个未知数。

但即便是在英国退欧之前，投资者还在担心另外一个潜在障碍--美国大选，以及特朗普胜出的可能性。

很多人说，他提议的修整美国这个全球最大经济体的贸易和外交关系、他的反移民言论，以及有关国库债务的问题，都带来了不亚于英国退欧的不确定性。

有关特朗普当选总统可能会给美国和全球股市带来何种影响，回答这个问题的三分之二受访者都认为会有负面影响。有些人还担心，英国退欧之后特朗普当选，可能会鼓励整个欧洲的民粹主义抬头。

特朗普胜选，将“在世界范围的水平增加地缘政治风险，”Candriam资产配置主管Nadege Dufosse表示。

**欧洲央行的难题**

英国退欧紧张情绪导致的后果之一，就是债券收益率再度下跌，现在价值超过11万亿(兆)美元的公债收益率为负值，德国10年期公债收益率本月稍早跌至零以下。

德债收益率跌至欧洲央行存款利率下方，将使得符合欧洲央行资产购买条件的债券更加稀缺。这可能迫使欧洲央行进一步下调利率。

但对此问题作出回覆的受访者中，仅有四分之一认为欧洲央行将会逐渐无债可买。

“市场确实已经消化了欧洲央行购债计划到2017年面临实际限制的可能性，”标准人寿投资的Andrew Milligan表示。

但他指出，欧洲央行已经扩大了符合购买条件的债券范围，也就是央行最近把高评级公司债纳入购买范围。

Bank J. Safra Sarasin的资产配置策略师Jan Bopp持不同看法，预计除非改变购买条件，否则欧洲央行到12月就无债可买。

“这本身就促使债市上扬，因为欧洲央行需沿着收益率曲线进一步向上来购买债券，”他补充说。(完)