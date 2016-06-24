全球股市直线下跌 英国投票支持退出欧盟

2016年6月24日在伦敦金融中心拍到的交易员图片。 REUTERS/Russell Boyce

路透伦敦6月24日 - 全球股市周五料创下纪录最大跌幅，英国退出欧盟的决定导致欧洲股市大跌8%，英镑创下纪录跌幅。

对全球信心的这一击重拳很有可能会令美国联邦储备委员会(美联储/FED)放弃年底既定升息的想法，甚至可能触发所有主要央行采取新一轮的紧急放宽政策行动。

风险资产惨跌，投资人涌入高评级政府公债、日圆和黄金避险。

股市大跌，伦敦富时指数.FTSE早盘跌6%，德国.DAX指数和法国CAC 40指数.FCHI分别下跌7.5%和9%，意大利和西班牙市场也大跌逾11%。

市场周四上涨，因当时市场越来越相信，英国选民将会在公投中选择留在欧盟。

英国大型银行市值蒸发1,300亿美元，莱斯银行集团 (LLOY.L)和巴克莱(BARC.L)最多跌30%。E-迷你标普500指数期货ESc1跌4%，日本日经指数.N225收盘跌7.9%。

英镑兑美元下跌至少0.18美元，创有记录以来的最大跌幅，触及1985年以来最低。欧元兑美元跌3.2%至1.1012美元，因为投资者对欧洲的未来感到担忧。

英国首相卡梅伦周五表示，他将在10月以前辞去首相职务。之前英国公投结果为退出欧盟。

英国公投最终结果为退欧支持率达51.89%，留欧支持率为48.11%。民众最终选择离开欧盟。这一结果反映了他们对英国当权阶层的反对，也给了二战以来欧洲大团结努力的最大一记打击。

英镑兑美元一度重挫10%，最新报1.3582，在1.3228-1.5022区间震荡。英镑跌幅甚至比全球金融危机期间还要大，眨眼工夫就波动0.02-0.03美元。

“这对金融市场而言是非同寻常之举，对民主来说也是，”总部位于伦敦的货币专业公司Millennium Global投资组合联合主管Richard Benson说。

“市场押注各大央行降息，我们认为未来数小时他们将向全球市场注入流动性，”他补充说。

震荡席卷了所有资产类别和地区。

被视为避险货币的日圆兑美元跳涨至102.15，之前最低曾到106.81。美元最高达4%的跌幅则创下1998年以来最大。

这样的波动促使日本官员发出警告，声称不愿见到汇率过度波动。事实上，交易员在警惕全球主要央行入市干预平缓波动。

英国央行称将采取一切必要手段来保护英国经济。一位消息人士对路透表示，英国央行正与其他主要央行保持着联系。日本央行总裁黑田东彦也表示若有必要，日央行准备好提供流动性，以确保市场稳定。

亚洲和东欧地区的其它货币严重承压，因担忧投资者可能将资金撤出新兴市场。波兰货币兹罗提下挫5%。去英国的东欧移民中，很多都是来自于波兰。

**经济衰退疑虑**

欧洲避险资产指标--德国10年期公债价格飙涨，收益率重新跌至负值，并创纪录新低。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫近5%，中国股市沪综指.SSEC下跌1.1%。

悉尼基金管理公司Perpetual投资策略主管Matt Sherwood事前作出悲观预测称，“显然，若退欧派胜出，将会有一股巨大的外溢效应影响所有全球经济。不止英国将会经济衰退，欧洲也会跟着衰退。”

公投结果出炉后，投资人果然争相涌入主权债，美国10年期公债期货在亚洲时段跳涨逾2大点，为极罕见的巨大波动。

现货10年期美债收益率跌24个基点至1.49%，分别为2009年以来最大单日跌幅以及2012年以来最低收益率。

投资者追逐安全资产，这股涨势甚至蔓延至英国公债，尽管评级机构标准普尔警告，若英国退出欧盟，可能调降该国的AAA债信评级。

指标10年期英国公债收益率跌27个基点至1.108%。

在美国，投资者现预测美联储再次升息的可能性降低，因为联储曾将英国退出欧盟作为其对收紧政策保持谨慎的原因之一。

“这壮大了预期美联储按兵不动阵营的势力。7月(升息)已绝无可能，”波特兰U.S. Bank主管Mike Baele称。

美国联邦基金利率期货甚至反映下次美国利率调整有降息的可能。

大宗商品同样走低，因英国退欧被视为全球经济成长的一大主要威胁。美国原油跌3.00美元至每桶47.11美元，盘中大幅震荡；布兰特原油一度跌6%至47.83美元，随后缓步回升至48.18美元。

伦敦期铜跌3%，但金价涨逾6%，得益于其避险地位。(完)