焦点：英国公投仅剩一天 两方阵营进行最后拉票

2016年6月22日在伦敦街头电子广告牌显示的”留欧“海报。 REUTERS/Stefan Wermuth

路透伦敦6月22日 - 英国首相卡梅伦和他的抱持欧洲怀疑论的对手们，周三正在英国各地奔走，在英国退留欧盟的重大公投前夕进做最后的拉票努力。

此次公投与欧美民粹主义的崛起相呼应，将会改变欧洲和西方世界的未来。如果“退欧”阵营获胜，料将导致金融市场剧烈动荡。

“(留退支持率)非常接近，谁都不知道会发生什么，”周三英国金融时报引述卡梅伦的话称。民调结果也显示，双方阵营力量旗鼓相当。

英国一名留欧派议员上周四在街头遭遇枪击身亡，距离公投仅一周之隔，导致各方针对公投的造势活动暂停。

在最新的一次有关公投的辩论中，伦敦新当选市长萨迪克汗(Sadiq Khan)指责其前任、退欧阵营主要领导人约翰逊(Boris Johnson)策划了“仇恨计划”，并利用了人们对移民问题的担忧刺激反欧盟情绪。

“就移民问题来说，你们鼓吹的不是‘担忧’，而是‘仇恨’，”萨迪克汗周二晚间在伦敦温布利体育场举行的直播电视辩论中称。

约翰逊表示，“本周四将是我们国家的独立日。”

约翰逊并称，留欧阵营除了谈及忧虑并无新意，并把英国“说的一钱不值”。他将在周三乘直升机到英国各地对选民进行鼓动。

民调显示，英国选民对是否留在欧盟存在严重分歧，留欧阵营警告英国退欧将导致经济灾难，而退欧阵营认为留在欧盟会令移民问题失控。

自Cox遇袭以来，一些民调结果都显示留欧派略占优势，但双方差距却没有超出过误差范围。

据必发(Betfair)的赌盘赔率显示，英国公投选择留在欧盟的可能性达到了75%；同时英镑兑美元在周二攀升至1月4日以来高位1.4788美元后，回落至1.4681。

投票站将在6月23日(周四)的0600GMT开放，并于2100关闭。正式结果要到周五0600过后一段时间才能公布，但部分结果以及382个计票中心的票数将会从0100开始陆续公布。

全球包括美国总统奥巴马、中国国家主席习近平、德国总理梅克尔以及北约和英联邦成员国在内的领导人均呼吁英国留在欧盟，一些人还警告孤立主义的弊端。

法国政府发言人周三表示，英国若公投退出欧盟并停止缴纳预算摊派，就将被欧盟这个极有价值的统一市场拒之门外。

**退欧？**

周二卡梅伦在唐宁街首相府前发表演讲，劝说人们选择“留欧”。

“英国人不会退出，”他直接对上年纪的选民发出呼吁，这些人对欧盟的质疑情绪更重，而且他们更有可能来参加投票。

这位首相的命运系于此次公投结果。若投票结果为英国脱欧，那么几乎可以肯定卡梅伦难逃下台命运，尽管他曾表示将不会请辞。而且即便成功留欧，若留欧阵营仅以微弱优势胜出，那么他的权威也会受损，任期恐怕也要缩短。

英国富时100指数成分股中有51家企业老板，和1,285名企业高管在泰晤士报发表联名信，呼吁选民留在欧盟。这些企业雇员总计为175万人。

“英国脱欧意味着我们的企业将面临变数，同欧洲的贸易往来将减少，就业将降低。”他们说。“而选择继续留在欧盟，则恰恰相反，意味着更多的确定性、更多的贸易和更多的就业。”(完)