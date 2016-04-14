调查：绝大多数分析师认为脱欧将损害英国经济

2016年3月16日拍到的欧元与英镑硬币。 REUTERS/Phil Noble/Illustration/Files

路透伦敦4月13日 - 路透调查中绝大多数分析师称，在6月23日的公投中，如果英国选择离开欧盟，那么将损害英国经济，并迫使英央行在金融危机以来首次降息。

相反，如果公投结果是英国留在欧盟，认为将有利经济成长及认为影响为中性的分析师人数则大致一半对一半。

“由于不确定性上升，未来几季英国和欧洲经济有可能陷入衰退。人们不得不将英国是欧盟第二大经济体这一因素纳入考量，所以这是个大事，”丹麦丹斯克银行分析师Mikel Milhoj称。

对英国和欧洲分析师的调查显示，英国可能是发达经济体中成长最快的国家之一，今明两年料分别成长1.9%和2.1%；但如果英国脱欧，那么英国经济将承受风险。

“短期内经济将衰退，”野村驻伦敦的英国分析师Philip Rush称，“长期影响则不太确定。”

BayernLB分析师Manuel Andersch的看法则更加坚决，“短期是灾难，长期是伤害。”

35位受访分析师中的31位称，英国脱欧的经济影响将为负面，四位称没有影响，但没有一位说脱欧将有利于英国经济。

回答脱欧问题的约三分之二分析师是在英国，假如以所在地区划分，答案没有区别。

国际货币基金组织(IMF)周二表示，若6月英国公投结果是退欧，将重创脆弱的全球经济。这是迄今为止，任何一家全球性组织发表的有关英国退欧风险的最严厉警告。IMF将英国2016年成长预估从之前的2.2%下调至1.9%。

约两个月前进行的路透调查显示，绝大多数受访分析师认为，若英国公投决定退出欧盟，该国经济将会恶化。这些分析师预计英国退欧的机率为40%。

上周公布的路透调查显示，如果英国人在6月23日的公投中如预期支持留在欧盟，那么英镑兑美元料将在公投结果公布后立即上涨4%。

尽管公投的民调显示结果可能非常接近，但多数人略微看好“留在欧盟”，博彩机构亦反应了一结果。但周二公布的一项调查显示，脱欧阵营领先三点。

**英国央行**

更为肯定的是通胀率不会很快触及英央行的2%目标，最新的路透调查显示，至少要到2017年下半年才会接近这一目标。

本月初进行的路透调查显示，油价较低意味着多数央行很难令通胀上升，而且明年年初之前英央行不会上调利率。

利率调整将受脱欧公投影响。路透调查的26位分析师中，17位表示，如果英国脱欧，那么英央行的下一步利率调整可能是降息。

“如果英国脱离欧盟，那么英央行可能降息至0.25%，且将重启量化宽松政策，”资产管理机构Schroders驻伦敦资深分析师Azad Zangana称。(完)