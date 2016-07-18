焦点：英国退欧加剧瑞郎升势 给瑞士出口商带来痛楚

路透苏黎世7月15日 - 英国公投决定退出欧盟的时候，瑞士一制造商协会的主管Oliver Mueller感到非常失望；这些制造商们真切地知道，瑞郎走强会对他们造成多大的伤害。

瑞郎是很多投资者在危机中寻求避险的所在--因此对于Mueller的Swissmechanic协会会员企业来说，英国退出欧盟意味着他们的产品对于挣英镑或欧元的消费者来说更加昂贵。

“企业已经为(维持价格的竞争力)做了很多，但有些真的无能为力了，”Mueller。

“有些企业可能会消失。也许某家公司的老板不想干了，他们就会关上灯、锁上门，让公司就这样销声匿迹。”

“有些企业可能会把部分生产业务转移到其他国家。”

瑞士央行过去经常卖出本币进行干预，在6月24日英国脱欧结果明朗之后，该央行很快采取行动将瑞郎汇价自10个月高位压低。

瑞郎兑欧元周五报约1.09瑞郎，与公投前相差不太远。

但这对出口商的安慰作用不大，他们仍天真地痴想着2008年金融危机前的日子，当时欧元兑瑞郎报在1.6瑞郎甚至更上方。

“瑞郎升值时，要么指望消费者出更高价钱，要么自己降低成本，”Mueller称，“但通常都做不到。”

瑞郎升值导致很多瑞士企业成本上升，同时使其海外销售价值下降。

“这几年我们的日子都不好过，现在则更糟。我们可能会因为这场公投而失去很多企业，”Mueller称。Mueller同时也是注塑机械零件制造商Bernex的董事会成员。

**瑞郎风暴**

瑞士企业仍在努力适应2015年1月发生的“瑞郎风暴”。当时瑞士央行意外决定取消瑞郎兑欧元汇率上限，瑞郎汇率随即飙升。在此之前，瑞郎已有大约10%的升值幅度。

欧元发生什么情况，对瑞士企业尤为重要，因欧元区是瑞士最大的出口市场，在2016年前三个月占到总出口的44%。

英国也很重要，根据瑞士海关数据，该国是瑞士的第五大出口市场，对瑞士商品的进口超过中国。

总部在苏黎世附近的W.Schneider & Co担心，不确定性会导致英国民众在支出方面更加谨慎。该公司生产镜柜和照明浴室镜等产品。

英国退欧公投前的一项调查显示，由于瑞郎强势已然产生影响，Swissmechanic的1,400家成员企业中有三分之一在2015年报告亏损，约四分之一的企业预测今年仍将亏损。

受影响的不只有小企业。

5月瑞士钟表行业出口下降近10%，因瑞郎升值以及伊斯兰武装分子在欧洲袭击，再加上亚洲经济增长放缓，瑞士钟表行业年景不佳。瑞士最大手表制造商斯沃琪(Swatch)周五预警称，今年上半年利润至少减半。

**别无选择**

考虑到对欧洲经济的冲击，经济分析师也已调降对瑞士的预估。

BAKBasel经济机构已将瑞士2017年经济增长预估从1.7%调降至1.5%，将2018年增长率从2.2%调降为2%；不过预计英退公投对2016年的影响不大。

“我们得等六个月才可能见到实际影响。”企业游说团体Economiesuisse国际关系主管Jan Atteslander称。

“有许多问题，但解答不多，没有人喜欢不确定性。”

生产农业和园艺喷洒器的Birchmeier仍有获利，但该公司老板Juerg Zwahlen指出，“六年前瑞郎兑欧元汇率在1.65，现在是1.09。差距很大，企业只能以创新和提升效率来弥补。”

“出口业受到挤压。很多企业已缩减业务、裁员或从瑞士出走。”

他的公司55名员工已增加工时，并加速引进新产品来维持竞争力。

浴室橱柜生产商Schneider正寻求更有弹性的工作，瞄准即使欧元和瑞郎汇率来到平价公司也能维持获利。

“我希望那不会发生，但我们预期瑞郎/欧元到2020年前会升到平价。”Schneider总经理Martin Holenweg表示，他誓言即使平价也要维持获利能力。

“必得那样，我们别无选择。”(完)