支持脱欧的经济分析师认为英国应单方面取消进口关税

路透伦敦2月16日 - 支持英国脱欧的经济分析师周四称，英国应准备在脱欧时单方面取消所有进口关税，以促进消费和整体经济，即便这可能损及一些企业。

英国政府曾表示，希望在脱欧时与欧盟达成自由贸易协议，英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)亦反对英国采取任何单方行动。英国可能大约两年后正式退出欧盟。

英国目前可以免关税进入欧盟市场。但若不能与欧盟达成协议，双方可能会采用欧盟对世界贸易组织(WTO)成员国施加的标准关税。

英国去年6月脱欧公投之前，该国财政部估计脱欧可能导致未来15年经济少增长7.5%，不过其对短期冲击的预测已证明是错误的。

一个名为支持自由贸易经济学派(Economists for Free Trade)的团体重申其观点，认为关税是弄巧成拙。这个团体由学术和业界经济学家构成，公投前该团体名称为支持英国脱欧经济学派(Economists for Brexit)。

该团体负责人--卡迪夫大学经济学教授Patrick Minford表示，即便英国向欧盟出口不能免关税，若以牙还牙地针对欧盟进口征收关税，也不会带来什么好处。

Minford早前就是英国前首相撒切尔1980年代自由市场政策的支持者，他说英国应将退欧当做取消所有进口关税的契机。目前英国不得不对来自欧盟以外的产品征收关税。

他估计，这将使消费者物价下降8%，并使经济增长4%。

公投之前，支持退欧的经济学家们称，使用WTO关税方式将有利于英国经济。周四的研究则更进一步，考虑让英国完全取消关税。(完)