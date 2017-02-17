支持脱欧的经济分析师认为英国应单方面取消进口关税

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月16日 - 支持英国脱欧的经济分析师周四称，英国应准备在脱欧时单方面取消所有进口关税，以促进消费和整体经济，即便这可能损及一些企业。
英国政府曾表示，希望在脱欧时与欧盟达成自由贸易协议，英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)亦反对英国采取任何单方行动。英国可能大约两年后正式退出欧盟。
英国目前可以免关税进入欧盟市场。但若不能与欧盟达成协议，双方可能会采用欧盟对世界贸易组织(WTO)成员国施加的标准关税。
英国去年6月脱欧公投之前，该国财政部估计脱欧可能导致未来15年经济少增长7.5%，不过其对短期冲击的预测已证明是错误的。
一个名为支持自由贸易经济学派(Economists for Free Trade)的团体重申其观点，认为关税是弄巧成拙。这个团体由学术和业界经济学家构成，公投前该团体名称为支持英国脱欧经济学派(Economists for Brexit)。
该团体负责人--卡迪夫大学经济学教授Patrick Minford表示，即便英国向欧盟出口不能免关税，若以牙还牙地针对欧盟进口征收关税，也不会带来什么好处。
Minford早前就是英国前首相撒切尔1980年代自由市场政策的支持者，他说英国应将退欧当做取消所有进口关税的契机。目前英国不得不对来自欧盟以外的产品征收关税。
他估计，这将使消费者物价下降8%，并使经济增长4%。
公投之前，支持退欧的经济学家们称，使用WTO关税方式将有利于英国经济。周四的研究则更进一步，考虑让英国完全取消关税。(完)
(编译 王丽鑫/王颖；审校 张涛/郑茵)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。