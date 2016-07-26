英国贸易大臣称2017年初或是启动退欧条款的最佳时间--WSJ

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透伦敦7月26日 - 据华尔街日报(WSJ)报导，英国国际贸易大臣福克斯表示，明年初或是英国启动退欧正式谈判的最佳时间，如此一来双方能够在2020年下一任大选之前达成一致。
据华尔街日报报导，福克斯还表示，伦敦方面可能会寻求与欧盟达成自由贸易协定，而不是更紧密的关税同盟。福克斯称，关税同盟或使英国在与其他贸易伙伴协商降低关税时被束缚手脚。
英国新首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)已表示，英国今年不会启动《里斯本条约》第50条，因为英国需要时间准备谈判。《里斯本条约》第50条一旦启动，则将正式开启英国退欧进程。
华尔街日报称，福克斯在接受采访时曾表示，新政府仍在就上述时间进行讨论，但明年初或许是最佳时间，因为这样英国才能在下次大选之前理顺新关系。(完)
(编译 孙国玉; 审校 李春喜)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。