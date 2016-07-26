英国贸易大臣称2017年初或是启动退欧条款的最佳时间--WSJ

路透伦敦7月26日 - 据华尔街日报(WSJ)报导，英国国际贸易大臣福克斯表示，明年初或是英国启动退欧正式谈判的最佳时间，如此一来双方能够在2020年下一任大选之前达成一致。

据华尔街日报报导，福克斯还表示，伦敦方面可能会寻求与欧盟达成自由贸易协定，而不是更紧密的关税同盟。福克斯称，关税同盟或使英国在与其他贸易伙伴协商降低关税时被束缚手脚。

英国新首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)已表示，英国今年不会启动《里斯本条约》第50条，因为英国需要时间准备谈判。《里斯本条约》第50条一旦启动，则将正式开启英国退欧进程。

华尔街日报称，福克斯在接受采访时曾表示，新政府仍在就上述时间进行讨论，但明年初或许是最佳时间，因为这样英国才能在下次大选之前理顺新关系。(完)