焦点：脱欧派英国贸易大臣福克斯称当地企业“又懒又胖”

路透伦敦9月10日 - 英国国际贸易大臣福克斯表示，英国作为一个贸易大国已经变得“又懒又胖”；每到周五下午，企业高管们不是去开拓新的出口市场，而是沉溺在高尔夫球场。

福克斯是著名的脱欧派，他说英国必须与世界其他地区缔结新的贸易关系。他的上述言论是在一次与活动人士的酒会上被录下来的。

在英国6月23日的脱欧公投中，贸易是利害攸关的主要问题之一。

“这个国家已经不再像过去一样，是个自由贸易国了。我们已经变得太懒太胖，躺在过去几代人的功劳簿上不思进取，”他周四对英国右翼组织--保守党前进派的成员表示。

“如果我们没有出口商打入新市场，那么我们重塑全球贸易有什么意义？我们出去并为英国寻找新市场又有什么意义？”

那些支持留在欧盟的人辩称，退欧将极大地损害贸易；而那些支持退欧的人则表示，这会让英国有机会放眼欧洲以外、向其他更有活力的地区出口商品。

但福克斯抱怨称，“原本能为国家繁荣做贡献的企业却选择不这么做，因为这样做太难、太耗时间，或者这样的话他们就不能在周五下午打高尔夫。”

出席这次活动的泰晤士报记者记录了福克斯的发言，周六英国媒体广泛报导了福克斯的言论。

**“无知且粗鲁”**

各个政治派别的议员都对福克斯提出批评。福克斯在从政之前是一名医生。

“英国是很棒的贸易国家，而退欧带来损害。福克斯必须支持英国企业，”保守党留欧派成员Anna Soubry在推特上说。

反对党工党在声明中称，福克斯的言论“既唐突且粗鲁”，是保守党政府“以混乱不堪的方式应对英国退欧”的征兆。

“我有成功的事业，从不在周五下午打高尔夫，希望我既不胖也不懒。福克斯的言论无知且粗鲁，”工党议员Jo Stevens在推特(Twitter)上称。

一些企业家领袖也作出了愤怒的反应。

“这绝对令人作呕。他怎么敢这样？”冰沙制造商Innocent Drinks的联合创始人、曾为留欧派一员的Richard Reed对BBC电台称。

“他是我们的代表，是这个国家的代表，却转过身来贬损我们，说我们又胖又懒。”

首相特雷莎梅唐宁街办公室发言人府及国际贸易部的发言人拒绝置评。

福克斯的发言人没有回复寻求置评的请求。泰晤士报援引该发言人的话称，福克斯“致力于支持英国的各行各业，好让他们能最充分地利用英国退欧提供的机会”。(完)