焦点：退欧公投在即 伦敦交易员严阵以待“黑色星期三”后最长之夜

图为伦敦交易所外一景。 REUTERS/Toby Melville

路透伦敦6月15日 - 包括花旗(C.N)和高盛(GS.N)在内的全球顶级银行将选拔资深交易员，严阵以待英国“退欧”公投结束当晚市况，这将是近25年来市场最为震荡的24小时。

如果6月23日英国民众投票退出欧盟，则将吓坏投资者。因为这会破坏二战后欧洲实现一体化的努力，同时也给英国及其2.9万亿(兆)美元经济的未来划上问号。

据消息人士称，投票在2100GMT停止后，结果将开始陆续流出，花旗、德意志银行(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)、高盛、汇丰(HSBA.L)、巴克莱(BARC.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和莱斯银行(LLOY.L)等均计划令资深员工和交易员当天在伦敦彻夜工作或随时待命。

摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在本月访问英国时告诉职员，如果投票结果是退出欧盟，该行将需要“投入很多人力紧急应对相关影响”。

“我们不知道退欧意味着什么，存在各种后果，”迪蒙在讲话中表示。他本人支持英国留欧，曾警告称，如果结果为退欧，摩根大通会在英国裁员。

投票退欧可能导致汇市、股市和债市剧烈震荡，破坏各个资产类型的押注，并且有可能会测试西方市场的基础设施，例如计算机系统、证券交易所和清算机构等。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦曾提醒到，英国退欧公投可能撼动金融市场，甚至可能会推后美国下一次加息的时间。

英国央行总裁卡尼说过英镑会贬值，“可能急剧(贬值)”。一些大银行也预期，若投票赞成退欧，英镑兑欧元可能破天荒地跌至平价，英镑兑美元也将探低至1.20。

英国央行将会安排人员夜间值班，高层决策者随时待命，准备应对市场混乱。财政部未对人员值班安排置评。

退欧阵营认为，没有证据显示离开欧盟英镑就会跌跌不休。英国独立党(UKIP)领袖法拉奇(Nigel Farage)称，即便英镑确实下滑，正好可以推动英国的出口。

**退欧之夜？**

英镑近几周在民调结果影响下，走势颇为动荡。

一切都要取决于英国全国的投票结果，6月23日夜晚以及24日凌晨，可能成为伦敦市场有史以来最为动荡的夜晚之一。

一些银行为公投当夜“武装到牙齿”，以确保交易员处于最佳备战状态，比如提供整晚的餐饮，在附近的酒店订房，让值班的交易员能获得短暂的休息。

“这将成为所有人记忆中最大的一次既定风险事件，每个人都将参与其中。问题只在于什么时候紧张过去你才能稍微休息一下。”一位资深汇市交易员说道。

英国广播媒体不打算进行任何投票后的出口调查，因此首先公布出来的统计数字将为382个投票区的参与投票人数，之后才是各个票区的“留欧”和“脱欧”票数统计。

**英镑**

交易员和分析师对路透表示，可以预见退欧的结果将导致英镑跳空走低，因为卖出英镑的空单将找不到买家接盘，从而在汇率图表上留下一个跳空缺口。

这种跳空缺口会给银行和交易员造成巨大损失，迫使他们在远低于自动卖单价格即停止单的水准了结交易。

外汇市场参与者已经敦促英国央行在到时候情况变得非常糟时，请求美联储援手。英国央行可以用从美联储直接借入的美元来买进英镑，这种安排框架曾在2008年金融危机时首次用过。

英国央行总裁卡尼称，央行不会刻意去阻碍任何汇率调整，但会采取必要手段来维护市场有序波动。央行还没有就是否以及如何干预汇市发表过评论。

**“赚钱机会”**

伦敦一家银行的一名高层消息人士表示，他的公司已经建立了大量英镑准备金，以便当资产价格震荡，客户需要向交易对手补缴保证金时，出借给英镑不够的客户。

PhillipCapital UK及丹麦盛宝银行等外汇经纪商，都已提高客户的交易保证金水平，以因应汇率剧烈波动的风险升高。

一位不愿具名的资产经理人表示，他的基金公司已经进行过一次测试，判断公司是否能够应付英镑贬值30%。这家基金已经提高现金部位，并将安排交易员跨夜工作，一旦需要紧急筹措更多现金，可随时卖出其他资产。

金融市场剧烈震荡时，不只有交易员倍感压力，支持市场运作的科技系统能力也面临考验。

伦敦证交所一名消息人士表示，6月24日当天的波动性可能狂飙，伦敦证交所已经安排用于交易报告的紧急备用容量，以应付交易量大增，防止系统瘫痪。

伦敦证交所发言人拒绝评论。

尽管面临成交爆量、价格剧烈震荡、以及可能有时缺乏足够买家或卖家满足市场需求等等考验，一些交易商仍然摩拳擦掌，准备迎接令人紧张兴奋的一夜一天。

“你会很期待像这样的日子，”伦敦一大型银行的债券交易员称。“有人会赚，有人会赔...你只能希望自己站在对的一边，不要落得被抬出去的下场。”(完)