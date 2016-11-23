焦点：英国退欧银行业过渡协议设想很美好 但现实很残酷

路透伦敦11月22日 - 英国首相特雷莎·梅暗示将推动达成一项过渡性协议，来帮助银行业者适应英国退欧。银行业高层对此表示欢迎，但又担心这样的协议在现实中可能行不通。

目前银行业者正为英国脱离欧盟后的生计作打算，高层们认为过渡性协议从政治上来讲太难操作，因为协议遭到疑欧派英国议员的反对，并且尚需其余27个欧盟成员国在议会通过立法。

“真的会是件非常难做的事。我认为政府可能难以获得支持，”一位曾与部长们交谈过的银行业高层说。“政治上可能行不通。”

时间在一分一秒流逝，总部位于伦敦的数家银行正在敲定计划，可能会将一些业务转移至其他欧洲国家，以便继续为欧盟客户提供服务。考虑到过渡性协议的不确定性，以及搬迁所需要的时间，部分银行或许明年就会尝试搬走。

作为过渡性安排的核心，银行业希望政府能够达成一个快速协议，以便将欧盟通行证再保留最多五年。欧盟通行证允许英国银行业者在欧盟自由提供服务和金融产品。

特雷莎·梅周一承诺将出手解决企业对于2019年英国或将遭遇“悬崖式”剧变的担忧，暗示或达成某种形式的过渡性协议。不过这可能不太受那些在公投中选择退欧的公众和保守党内部人士的欢迎。

**不切实际的任务？**

游说团体TheCityUK的主席John McFarlane表示，特雷莎·梅的表态表明她意识到了金融业对达成协议的需求，现在需要澄清的是协议如何运作。

退欧强硬派反对任何过渡协议，他们担心这样的协议会持续数年，意味着英国仍将对欧盟的预算做贡献，并继续接受欧洲法院的管辖。

但如果过渡协议不涉及某种形式的对所谓的第50条退出谈判的延长，则将无法给银行业提供足够的法律方面的确定性。特雷莎·梅已表示，将在3月底启动退欧谈判，谈判将持续两年。

“过渡协议更像是一种请求，而非一项现成的计划，我们不知道过渡协议将如何运作，”Allen & Overy为银行提供退欧重组咨询的律师Etay Katz说。

在牛津大学教授欧洲法的Pavlos Eleftheriadis说，任何涉及银行业等服务业的过渡协议都需要一项新条约，而新条约必须获得欧盟所有其他成员国的批准。

“我并不是说这不可能，但难度就跟达成一项永久性的协议相差无几，”他说。

一位欧洲外交官表示，一些欧盟成员国对给予英国很长时间来适应退欧后的情况持谨慎态度，他们担心过渡协议可能变成永久性协议，因为最终的贸易条款可能需要耗时数年才能达成。

管理层人士指出，对于一些银行而言，他们可能要花费数年来做好安排，以让所有业务线都能在欧盟正常开展。要想顺畅实现这一转变，英国需要在窗口谈判期间内留在欧盟区域内，从而避免银行与客户进行业务时出现任何法律上的不确定性。

美银美林的欧洲部主管Alex Wilmot-Sitwell将业务迁移比作是处理危险物品。

“需要移动的物品带有危险，你不可能很快就把核废料转移干净，”他上个月在国会委员会讲话时说道，“你必须小心翼翼的、通过协调有序地推进这一过程。”

而英国政府表示他们尚未决定是否会推进达成这样的协议，进一步增添了银行面临的不确定性。

两位财政部官员称，财政大臣曾告诉他们，只有等到他们考察了其它行业的需要后，才能做出最终的决定。

他们表示，虽然财政部支持银行业，但包括退欧部的其他政府部门都希望在做出最终决定前先等等，看看过度协议能否在其它行业也得到支持。（完）