英国央行称退欧将使英国经济成长减缓 甚至陷入衰退

路透伦敦5月12日 - 英国央行表示，如果英国投票决定退出欧盟，则国内经济成长可能大幅减缓，甚至陷入衰退，并称央行的应对举措有限。

英国央行称，英镑可能因此大跌，失业或许会增加。这是该央行就6月23日公投选择退欧的影响迄今发布的最严厉警告。

“在这种情况下，我们预计经济成长将明显减缓，通胀显着上升，平衡面临挑战，”英国央行总裁卡尼在记者会上表示。

“当然，围绕这些发展趋势有很多可能的情况，或许包括技术性衰退，”他在回答记者的提问时表示。

即便最后投票决定留在欧盟，但对于公投的紧张情绪已经在影响经济，央行已将今年经济增速预估从2月时的2.2%调降至2.0%，。

卡尼称，针对“退欧”结果，英国央行可以采取的举措有限。“货币政策无法立即抵消所有负面影响，”他说。

英国财政大臣奥斯本已试图让选民聚焦于退欧对他们收入的影响上。首相卡梅伦站在同一阵线，称退欧是个风险，这一点央行“恐怕再清楚不过了”。

民调表明，迄今英国选民对有关退欧经济代价的警告一直相当抗拒，许多民调结果显示退欧和留欧的支持率基本上旗鼓相当。

不过，外界认为卡尼在2014年苏格兰公投前有关独立代价的讲话动摇了部分选民。

他计划在退欧公投前一周与奥斯本一起在伦敦市长官邸，就退欧危害发表讲话。

英国央行表示，过去六个月英镑下挫9%，可能是受公投影响，并称若公投决定“退欧”，那么英镑可能“进一步贬值，幅度或许很大”。

英国政府和国际机构也都警告不要离开欧盟。国际货币基金组织(IMF)周五料将就此事再度示警。(完)