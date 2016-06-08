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国际财经 | 2016年 6月 8日 星期三 19:00 BJT

路透调查：退欧公投为英国经济成长放缓的主因

路透伦敦6月8日 - 路透调查显示，多数受访分析师认为，英国经济成长的放缓主要归咎于围绕“退欧”公投的不确定性。

英国将于6月23日举行退欧公投，参与路透调查的预测者几乎异口同声表示，如果选择退欧，那么英国经济将遭受牵连。

英国今年第一季GDP增长0.4%，低于去年第四季的0.6%。根据上周做的最新调查，第二季GDP料将仅增长0.3%。

调查中有21名分析师回答了一个额外问题，这些人中除四人以外，其他人均表示，经济放缓“相当多”或“几乎完全”是因为公投之前的不确定性。那四个人称与公投关系“不太大”，但没有人认为与公投“毫无关系”。

“不确定性，不确定性，不确定性--这就是关键词，”丹麦丹斯克银行的Mikel Milhoj表示。

调查中44名分析师均表示，鉴于经济增长放缓，不确定性萦绕，且通胀远低于目标，英国央行不会在6月16日的会议上调整目前处于纪录最低水平0.5%的利率。(完)

(编译 刘秀红/王颖；审校 杜明霞)

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