路透调查：退欧公投为英国经济成长放缓的主因

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月8日 - 路透调查显示，多数受访分析师认为，英国经济成长的放缓主要归咎于围绕“退欧”公投的不确定性。
英国将于6月23日举行退欧公投，参与路透调查的预测者几乎异口同声表示，如果选择退欧，那么英国经济将遭受牵连。
英国今年第一季GDP增长0.4%，低于去年第四季的0.6%。根据上周做的最新调查，第二季GDP料将仅增长0.3%。
调查中有21名分析师回答了一个额外问题，这些人中除四人以外，其他人均表示，经济放缓“相当多”或“几乎完全”是因为公投之前的不确定性。那四个人称与公投关系“不太大”，但没有人认为与公投“毫无关系”。
“不确定性，不确定性，不确定性--这就是关键词，”丹麦丹斯克银行的Mikel Milhoj表示。
调查中44名分析师均表示，鉴于经济增长放缓，不确定性萦绕，且通胀远低于目标，英国央行不会在6月16日的会议上调整目前处于纪录最低水平0.5%的利率。(完)
(编译 刘秀红/王颖；审校 杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。