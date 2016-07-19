热点聚焦：公投退欧后英国普通民众抢购黄金求避险

2015年7月21日，伦敦，贵金属经销商Hatton Garden Metals展示的金币和金条。 REUTERS/Neil Hall

路透伦敦7月18日 - 当英国公投决定退出欧盟时，约克郡教师Grace Hall的关注点立刻转向她家的财务收支情况。

三天后，随着英国股市和英镑重挫，她将想法付诸行动，将毕生积蓄中的一部分--25,000英镑--投入黄金。

“我和丈夫都担心银行倒闭，我们存的钱将拿不回来，”她说，“我还担心孩子们的工作和他们的未来。”

有这种想法的不只Hall一个人。交易商发现，对黄金的买兴达到空前规模，其中多数来自首次买家，想借此来避险。当情势紧张，或者发生英国退欧这种“黑天鹅”事件时，黄金就会发挥避险作用。

“人们对黄金的购买速度是空前的，”The Pure Gold Company执行长Joshua Saul表示。Grace Hall就是在这家公司购买和保存她的不列颠金币的。

“我们发现人们将多达40%至50%的净资产投入实货黄金，(相比来说)过去的比例为5%至10%。”Saul说。

在6月23日公投后的两周里，英国皇家铸币局100克金条的销量暴增六倍；该金条约莫半张信用卡大小，成本约4,400美元。

在6月25-26日周末期间，伦敦Bullionvault.com网站的金银成交额高达约400万英镑(550万美元)，为过去12个月当中平均周末成交额的七倍。

该网站指出，6月及7月第一周，在该网站首次购买黄金的英国人数量比过去12个月的日均值增加约170%。

相比之下，过去20年来被视为稳赚不赔生意的伦敦地产市场，却在公投后遭遇寒流。面向散户投资者的逾180亿英镑房地产基金因遭遇大量赎回，导致7月初时遭到冻结。

一名伦敦地产开发商指出，当前对英国金融体系的恐慌情绪与他以往所看到的迥然不同。

“我不敢相信现在的情况，”他称。“...现在最不能做的就是再买房产。”

相反地，他已经买进35万英镑的黄金，打算至少在未来两年继续持有。

**没有下滑迹象**

这并非是英国人第一次寻求黄金避险，在2008年底次贷危机初期以及2012和2013年欧债危机期间，交易员均见到买盘激增的情况。但交易员表示，买兴都迅速消散。这次可能会有所不同。

“几无减少的迹象，”Royal Mint在声明稿中表示。其并称，有半数买家选择把黄金存放在铸币厂的金库。

数个世纪以来，黄金在贸易和交易中扮演重要角色，直到第一次世界大战前金币都是作为货币在几个国家流通。在19世纪金本位制度时期，几乎所有国家都将其货币价值等同于具体重量的黄金。

德国等有过恶性通胀经历的国家，一直维持着与黄金的往来，把黄金当成是有形的资产，在经济下滑和汇率波动时用来保护财产。

德国消费者一年买进超过100吨的金币和金条，2015年时在黄金上的花费约为46亿美元。

由于英镑是全球储备货币，因此相比之下，当今英国人对黄金的买兴较为冷淡，即便是英镑在1992年被迫退出欧洲汇率机制(ERM)而大受考验之际亦是如此。

英国的金条和金币消费规模在全球排名第15位。

“在1922至1961年的德国经济历史上，一些人遭遇了三四次财产被征收或是倾家荡产，所以谨慎行事理念根深蒂固，”都柏林圣三一学院金融学教授Brian Lucey称。

“英国压根儿没到那种程度，但当然，持续的黄金零售买需正是对英国退欧所产生影响的另一个衡量指标，”他表示。

42岁的Adam Cleary在公投之前买入黄金，为退欧情境做好保护措施，此外也是因为他对银行系统缺乏信心。

他通过重提昔日交易状况来解释黄金的吸引力。

“它取消不了，没收不掉，也拿不走，”他在金属交易商Sharps Pixley的展厅中这样表示。投资者可以将他们的投资存放在该交易商的保险箱中。(完)