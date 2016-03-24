民调留欧支持率下滑 保守党内部分歧加剧

路透伦敦3月23日 - 两项民调显示，支持英国留在欧盟的比率正在下降，暗示执政的保守党内部分歧，可能打击了首相卡梅伦争取英国续留欧盟的努力。

距离英国就是否留在欧盟举行公投还有三个月，博彩公司赌盘调高了英国公投退欧的机率。英镑下跌，而对冲英镑剧烈波动的成本也大幅上升。

ICM网上民调显示，“退欧”阵营领先两个百分点，退欧支持率升至2015年5月以来最高。此前一周，ICM民调显示留在欧盟的支持率领先两个百分点。

ComRes电话民调显示，“留欧”的领先幅度缩减至七个百分点，为5月进行相关民调以来最低的领先幅度。

周三公布的这两项民调都是在3月18-20日进行，也就是布鲁塞尔遭恐怖袭击之前。

在欧洲问题上的分歧已经令保守党内部的此类争论加重放大。英国两位前首相撒切尔和梅杰的任期就是在这个议题上栽了跟头。

“托利党（保守派）的分歧已经是摆上了台面，这种内斗可从来不会好看。”ICM主管Martin Boon说道。

“有可能是党内分歧和预算案在间接造成民众对欧盟的不满，但也同样有可能是公众本身就在向支持英国脱欧的立场转变，或者仅仅是常规的调查取样误差造成的变化。只有时间能说明一切。”

周二布鲁塞尔爆炸事件发生后，英镑承受压力，因人们担忧这类袭击会促使英国选民投票离开欧盟。英国是在1973年加入的欧盟，1975年进行的公投显示支持留在欧盟的选民比例为67%，要求退出的为33%。

英镑贸易加权指数已经跌至逾两年低点，与此同时，三个月英镑/美元隐含波动率GBP3MO=劲升到14.5%，为2010年中以来最高。

ICM等调查反映出，略低于五分之一的选民尚未做出最后决定，但押注情况显示出英国脱欧的机率在近期上升，达到36-38%。（完）