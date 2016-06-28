退欧引发对英国保险商资本实力的担忧

路透伦敦6月27日 - 英国退欧引发的市场下跌将对英国保险商的资本构成冲击，其向投资人派息或返还现金的能力令人担忧。

根据1月份实施的欧洲资本新规Solvency II，保险商对投资风险负有责任，偿付能力模型需要定期更新。

特别是人寿保险公司，它们投资于债券市场以同养老金偿负责任情况相匹配，如今越来越多地转战可提供更多回报的公司债市场。

但投资者对英国公司债的信心在下降，保险商也参与投资的股市也表现疲软。

“带来更大影响的是市场的波动。Solvency II的各种模型对于信用息差、股市、汇市、利率、不动产价格及其他市场的波动十分敏感，”专业保险投资管理机构Twelve Capital的分析部门副主管Marcus Rivaldi称。

“而英国保险公司日常业务受到的影响应该是相对很小的，”他表示。

Legal & General (LGEN.L)是周一英国富时100指数成分股中表现最差的保险股。该公司今年稍早曾安抚投资者称，其并未持有大量垃圾能源债。

“如果市场波动依旧，我们认为保诚集团(PRU.L)、Legal & General和JRP(JRP.L)将面临资本方面的问题，”摩根大通在一份报告中称。

但有部分投资者及分析师持乐观态度，称英镑下跌对一些保险商来说是福音，有助于提振其海外业务所得。(完)