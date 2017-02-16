退欧公投后赴英工作的欧盟国家公民数量第四季锐减

路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。

2016年最后三个月，在英国工作的非英籍欧盟国家公民数量较前季减少19,000人，至224万人。

官方数据显示，这创下了有记录的20年来同期最大降幅。2015年同期为增加12,000人，2014年同期则大增121,000人。

过去20年进入英国工作的人数激增，使英国成为欧盟国家中外籍员工比例最高的国家之一。围绕入境人员的顾虑是英国去年公投中脱欧派的一大理由。

在下月开始的两年退欧谈判期内，需要研究解决常驻英国的欧洲公民以及生活在欧洲大陆的英国公民的权利问题。截至2015年，在欧洲大陆的英国公民人数估计为120万。

上一次非英国籍欧盟工人在一年的最后三个月出现下降发生在2009年，当时正值全球金融危机前后。上一次出现季度下滑是在2014年第三季。

英国国家统计局(ONS)称，该数据未经季节调整，应该谨慎看待。

英国央行正在留意进入劳动力大军的劳动人口放缓迹象，因为这可能会推高薪资和通胀。(完)