八名美国前财政部长称若退出欧盟英国将变得更穷、更弱

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月20日 - 八名美国前财政部长周三称，如果6月23日的英国欧盟成员国地位公投结果是退出欧盟，英国将更贫穷、更封闭，伦敦的全球金融中心地位可能被削弱。

“对退欧进行投票是拿英国经济的未来进行危险的赌博，”这些美国前财长在写给《泰晤士报》的公开信中称。

盖特纳、保尔森、斯诺、奥尼尔、萨默斯、鲁宾、布卢门撒尔和舒尔茨在信上签名。公开信发表于美国总统奥巴马访问英国之前。

“英国退出欧盟可能威胁伦敦的全球金融中心地位。对于很多金融机构来说，伦敦是进入欧洲的金融跳板，”公开信称。

“封闭和减少参与欧洲事务的英国在欧洲面临的关键挑战前的领导力会下降。”

公开信指出，英国退出欧盟将影响贸易，而重新协商协议将是困难的。

“英国退出欧盟的不确定性似乎已经在拖累投资和市场人气，如果公投结果为退出，则可能延迟不确定性的时间，可能进一步阻碍增长。”