英国商业地产投资需求在英退欧公投后急剧下降--RICS

专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透伦敦7月21日 - 英国皇家测量师学会(RICS)周四公布的调查显示，上月英国退欧公投后，市场对英国商业地产的投资需求创下最高降幅纪录。
第二季投资咨询数据从正25降至负16。伦敦降幅最大，市场对伦敦的投资需求降至2009年以来最低水准。
这一调查将受到英国央行决策者关注。本月稍早，英央行总裁卡尼警告称，商业地产业估值大幅下降后，退欧带来的金融风险正在成为现实，这促使一些投资基金冻结了他们的资金。
RICS称，逾三分之一的测量师目前认为，商业地产市场处于下跌的初期。
“退欧公投结果公布后的政治经济不确定性，已明显打压了商业地产市场的人气，英国全国人气都明显更加谨慎了，”RICS资深经济学家Jeff Matsu称。
“RICS调查数据急剧恶化是否是对消化结果作出的自然反应，抑或是更长时间放缓的开始，都尚待观察。”(完)
(编译 于春红; 审校 陈宗琦)
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。