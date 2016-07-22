英国商业地产投资需求在英退欧公投后急剧下降--RICS

路透伦敦7月21日 - 英国皇家测量师学会(RICS)周四公布的调查显示，上月英国退欧公投后，市场对英国商业地产的投资需求创下最高降幅纪录。

第二季投资咨询数据从正25降至负16。伦敦降幅最大，市场对伦敦的投资需求降至2009年以来最低水准。

这一调查将受到英国央行决策者关注。本月稍早，英央行总裁卡尼警告称，商业地产业估值大幅下降后，退欧带来的金融风险正在成为现实，这促使一些投资基金冻结了他们的资金。

RICS称，逾三分之一的测量师目前认为，商业地产市场处于下跌的初期。

“退欧公投结果公布后的政治经济不确定性，已明显打压了商业地产市场的人气，英国全国人气都明显更加谨慎了，”RICS资深经济学家Jeff Matsu称。

“RICS调查数据急剧恶化是否是对消化结果作出的自然反应，抑或是更长时间放缓的开始，都尚待观察。”(完)