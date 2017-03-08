英国首相特雷莎·梅在上议院遇挫 退欧谈判恐遭掣肘

路透伦敦3月7日 - 英国上议院周二的表决结果使议员们获得更大权力，能够否决英国脱欧的最终条件。首相特雷莎·梅呼吁不要阻挠谈判，并未得到理会。

此项表决以366比268票获得通过，为“欧盟(退出通知)法案”增加一项附带条件。根据该法案，特雷莎·梅将被赋予启动退欧谈判的权力。她计划在本月稍晚行使这一权力。

而现在，修正后的法案要求任何退出协议在拿到欧洲议会讨论前，需得到英国议会的批准；如果谈判失败，政府若要在没有达成协议的情况下脱离欧盟，必须先经由议会对此进行表决。

英国脱欧事务大臣戴维斯表示，待这项法案被提交至下议院表决时，政府将寻求推翻这些修改。特雷莎·梅在下议院占优微弱优势。

“上议院明显有一些人想挫败这一进程，而政府欲确保此事不会发生，”他在声明中称。

但是，如果首相的党内同僚支持修正案，那么此番遇挫可能成为特雷莎·梅的一大头痛问题。

保守党的党内分歧将危及特雷莎·梅的威信，与此同时，她还面对着苏格兰民族主义者要求进行第二次独立公投的呼声、退欧或将令北爱尔兰政局不稳的担忧、还要尝试劝服欧盟大国给出一个好的退欧协议。

特雷莎·梅一直坚称，若给出的条款不够好，她准备在不能达成协议的情况下退欧，1月时曾表示“不达成协议也比达成一个坏协议要好。”

但如果修正案通过立法，她将无法在没有取得议会批准的情况下一意孤行。上议院主掌退欧事务的George Bridges表示，如果议会反对，后果很难逆料。(完)